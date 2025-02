Fluminense enfrenta o Boavista no Maracanã para manter vivo o sonho de classificação

Vivendo momento de oscilação neste início de temporada, o Fluminense quer levantar a cabeça e iniciar uma boa sequência visando a luta pela classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Em nono lugar, com seis pontos, o time tricolor terá pela frente o Boavista, em sétimo, com sete. A partida, válida pela sétima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual, acontecerá neste domingo, no Maracanã, às 21h.

O Fluminense chega para o confronto após derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Engenhão, no primeiro clássico carioca de 2025. Por outro lado, o seu adversário empatou por 0 a 0 com o Madureira, em Bacaxá.

Após utilizar o time considerado titular na última rodada, a tendência é que o técnico Mano Menezes faça modificações. Recentemente ele comentou que não pretende usar a mesma escalação em todos os jogos do Carioca. Este rodízio, porém, não tem funcionado muito bem. O time não vence há três rodadas.

Com isso, um dos nomes que podem aparecer entre os titulares é Riquelme Felipe, meia de 17 anos. O “Moleque de Xerém” foi o principal destaque do grupo alternativo que iniciou a competição sob o comando de Marcão. Além disso, foi elogiado após entrar em campo no Clássico Vovô. Apesar do otimismo em cima da joia tricolor, Mano Menezes prega cautela.

“A resposta do Riquelme nesse curto tempo é boa, assim como o Isaque. O Riquelme vem se destacando mais porque é um jogador de lance individual. Os dois têm uma massa muscular ainda muito baixa, a gente tem procurado colocá-los quando a diferença diminui pelo desgaste físico dos demais. Não podemos jogar nas costas deles a responsabilidade do sucesso do time”, justificou Mano.

O setor defensivo deve ter mudanças significativas. Titular nos últimos dois jogos, Thiago Silva pode ser poupado, abrindo espaço para Manoel receber uma oportunidade. Recém-contratado, o lateral-esquerdo Renê também pode ser uma novidade na vaga de Gabriel Fuentes.

Desfalque contra o Botafogo por dores musculares, o atacante Kauã Elias segue como dúvida. Caso esteja bem fisicamente, tem grandes chances de reforçar o grupo. O jovem, que foi titular durante parte do ano passado, tende a ser titular caso Germán Cano seja poupado.

Ainda sem técnico após a saída de Caio Zanardi, o Boavista está sendo comandado de forma interina por Rodney Gonçalves, com o auxílio de Vinícius do Valle e Leandrão, ex-atacante com passagens por Botafogo e Vasco. O time chega após quatro empates consecutivos, sendo os dois últimos por 0 a 0.

Principal reforço para a temporada, o atacante Marcos Paulo fez sua estreia contra o Madureira, mas não tem sua titularidade garantida. O setor ofensivo, formado por Matheus Alessandro, Raí e Zé Vitor, deixou a desejar nas últimas rodadas. Apesar disso, Zé Vítor é um dos artilheiros do torneio com três gols.

Goleiro reserva do Boavista, André Luiz volta a ser opção no banco de reservas. O jogador retorna após ficar de fora contra o Madureira. Na ocasião, ele estava cumprindo suspensão. Cria do Botafogo, Diego Loureiro é o titular da posição.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BOAVISTA

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Manoel, Thiago Santos (Ignácio) e Renê; Bernal, Lima e Riquelme Felipe (Nonato); Arias, Germán Cano (Kauã Elias) e Keno (Isaque). Técnico: Mano Menezes.

BOAVISTA – Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Anderson Conceição e Mascarenhas; William Oliveira, Caetano e Raí; Matheus Alessandro, Zé Vitor e Fellipe Resende (Marcos Paulo). Técnico: Rodney Gonçalves.

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano.

HORÁRIO – 21h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro.