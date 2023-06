Fluminense enfrenta o Bahia atrás de estabilidade e de olho nos líderes do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Vivendo um momento instável na temporada, o Fluminense tenta fazer as pazes com a vitória na partida com o Bahia, marcada para este sábado, às 18h30, no Maracanã. O time carioca vem despencando na tabela e encara um adversário em alta, que bateu o até então invicto Palmeiras por 1 a 0.

Este é o pior momento do Fluminense na temporada. O time carioca tem 18 pontos, na sétima posição, e conta com o apoio dos torcedores no Maracanã para voltar a vencer. Na última rodada, ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Volta Redonda (RJ).

A vitória frente ao Palmeiras, até então último invicto, deu um novo ânimo ao Bahia, que ainda sofre no quesito finalização. Apesar disso, a meta é seguir fugindo da zona de rebaixamento. No momento tem 12 pontos, apenas um a mais do que o Goiás, o primeiro no grupo de descenso.

Do lado do Fluminense, Fernando Diniz terá reforços importantes. O meia Jhon Arias, que estava com a seleção colombiana está de volta, assim como o zagueiro Felipe Melo, recuperado de um desconforto no joelho. O lateral-esquerdo Marcelo, desfalque na última rodada com uma gastroenterite, treinou normalmente e também pode reaparecer.

Quem não poderá fazer sua estreia ainda é o lateral Diogo Barbosa, que já foi apresentado nesta semana como reforço do Fluminense. Todos os citados serão titulares na partida deste sábado. No entanto, Fernando Diniz, que foi expulso contra o Cuiabá, não ficará no banco. Em seu lugar estará o auxiliar Eduardo Barros. “Estamos passando por um momento instável, mas continuamos treinando, corrigindo e acredito que em breve vamos vencer sem tomar gols. Espero dar uma resposta já contra o Bahia”, afirmou Diniz.

Depois de derrubar o Palmeiras, o Bahia tem desfalques de peso na busca por surpreender também o Fluminense. Everaldo levou o terceiro cartão amarelo e está fora, assim como Ademir, que foi advertido no banco de reservas.

O zagueiro Raul Gustavo, o meia Yago Felipe e o lateral Matheus Bahia deram mais um passo na evolução de suas respectivas lesões, mas devem ser preservados. Já o zagueiro David Duarte, o lateral Vitor Jacaré e o atacante Biel foram vetados pelo departamento médico.

O Bahia também não sabe se contará com o goleiro Marcos Felipe, que pertence ao próprio Fluminense. Caso o Grupo City resolva contar com o jogador e pagar a cláusula de multa, estará em campo. Se não ocorrer, Danilo Fernandes será escalado.

