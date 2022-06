Fluminense enfrenta o Atlético-GO por fim de sequência negativa e reconexão com a torcida Desde 2012, Tricolor só venceu três partidas contra o adversário da 11ª rodada e não conseguiu levar a melhor nos últimos quatro encontros

O Fluminense quebrou um longo jejum na impressionante vitória sobre o Atlético-MG, mas precisará encarar outro neste sábado, às 19h, no Maracanã. O Atlético-GO, adversário da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, não perdeu nos últimos quatro encontros. Além disso, desde 2012, o Tricolor levou a melhor só três vezes em 10 confrontos. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.





A última vitória do Flu foi em setembro de 2020 por 1 a 0, no Maracanã, na ida da Copa do Brasil. Depois disso, os goianos levaram a melhor por 3 a 1 em casa e acabaram classificados. No mesmo ano, mas pelo Brasileiro, o Tricolor também não venceu. No primeiro turno, empate. No segundo, derrota por 2 a 1. Nos confrontos de 2021, triunfo rubro-negro por 1 a 0 e empate em 0 a 0.

​Além do fim do jejum, a partida é uma oportunidade de reconexão com a torcida. Depois de pouco mais de 16 mil presentes na última quarta-feira, a expectativa é que esse número seja melhor. Já são mais de 15 mil vendidos para uma carga de 40 mil com quatro setores disponíveis (Sul, Leste Inferior, Leste Superior e Maracanã Mais).

– Clima de muita alegria, mas também pés no chão. Os jogadores têm que desfrutar mesmo de uma vitória como essa. E aproveitar até o momento que dá para aproveitar. Amanhã (quinta) vamos começar os treinamentos e pensar no Atlético-GO. Vamos procurar corrigir o que não fizemos bem no jogo de hoje e otimizar o que fizemos de bem feito – avaliou Diniz após a vitória sobre o Atlético-MG.

O Fluminense é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. São cinco de diferença para o líder Corinthians e um para o São Paulo, que abre o G6. Já para o Z4, o Cuiabá, primeiro time da zona, tem 11.

