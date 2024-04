Fluminense enfrenta Colo-Colo em busca da primeira vitória na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/04/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Em busca da primeira vitória na Copa Libertadores, o Fluminense enfrenta o Colo-Colo nesta terça-feira, às 21 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada. O atual campeão da América tenta se reencontrar após a frustrante eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, frente ao Flamengo, e a estreia melancólica no torneio diante do Alianza Lima.

O time carioca foi até o Peru no seu jogo de estreia na competição e conseguiu buscar um empate por 1 a 1, resultado que teria sido positivo se não fosse o fato de o Alianza Lima estar há 12 anos sem vencer em casa no torneio e ser o desafiante considerado mais fraco do Grupo A. A atuação do time de Fernando Diniz também não foi das melhores.

Os times brasileiros, no entanto, costumam se dar bem quando enfrentam o Colo-Colo. Foram 32 jogos, com 14 derrotas do time chileno, dez vitórias e oito empates. A última vitória em solos tupiniquins ocorreu em 1987, quando derrotou o São Paulo por 2 a 1, contando confrontos decididos apenas no tempo normal.

O Colo-Colo iniciou bem a temporada na Libertadores, ao bater o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, em Santiago. Com isso, lidera o Grupo A neste momento. O gol de Lucas Cepeda foi marcado no último minuto de partida.

O técnico Fernando Diniz tem o que comemorar. Ele contará com a volta de dois de seus principais jogadores para o duelo: Paulo Henrique Ganso e Germán Cano. Ambos estavam no departamento médico e desfalcaram o time nos últimos compromissos. Ambos foram libertados e devem retomar à titularidade.

Por causa do seu estilo típico de jogo, Fernando Diniz testou Martinelli improvisado na defesa. O volante agradou o comandante e deve atuar ao lado de Felipe Melo, que é meia de origem. Com isso, Thiago Santos fica como opção no banco de reservas. O atacante Keno continua entregue ao departamento médico.

“Saímos do primeiro jogo com um bom resultado, diante de uma equipe que se fechou e só jogou no contra-ataque. Temos agora um jogo no Maracanã, diante de um adversário duríssimo, mas vamos entrar em campo para buscar os três pontos”, destacou o lateral Samuel Xavier.

Já o Colo-Colo não sabe ainda se poderá contar com o zagueiro Maximiliano Falcón. Ele saiu do duelo contra o Cerro com dores no pé e no joelho e será avaliado antes da partida para saber se terá condições de entrar em campo. Caso seja vetado, Emiliano Amor será o substituto.

O clube chileno tem alguns jogadores conhecidos do futebol brasileiro, a exemplo de Vidal, ex-Athletico-PR e Flamengo, no último foi multicampeão. O principal nome da equipe, no entanto, é Carlos Palácios, que teve uma passagem apagada pelo Vasco.

O treinador do clube chileno já é figurinha carimbada no Fluminense. Trata-se de Jorge Almirón, treinador que comandou o Boca Juniors contra o time brasileiro na final da última Libertadores. “Foi uma final. O Fluminense não jogou como vinha jogando. Tem uma filosofia, mas nesta partida jogou diferente. Era uma final de Copa Libertadores. O Boca mandou muitas pessoas ao Rio de Janeiro. Tinha muita pressão. Mas todas as experiências são diferentes. Mas é outro cenário, outro momento. São atuais campeões. Esta será uma partida totalmente diferente”, disse o comandante.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X COLO-COLO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

COLO-COLO – Brayan Cortés; Maximiliano Falcón (Emiliano Amor), Alan Saldivia e Erick Wiemberg; Óscar Opazo, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Arturo Vidal e Guillermo Paiva; Carlos Palacios e Cristian Zavala. Técnico: Jorge Almirón.

ÁRBITRO – Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO – 21 horas.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).