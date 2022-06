Fluminense enfrenta Atlético-GO para se aproximar dos líderes do Brasileirão

Embalado após fazer 5 a 3 no Atlético Mineiro, o Fluminense quer se aproximar das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas, para isso, precisará passar pelo Atlético-GO neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 11ª rodada.

A eletrizante vitória contra o Atlético-MG quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Fluminense. O clube carioca está na oitava posição, com 14 pontos. O líder é o Palmeiras, com 19. O Atlético-GO também vem de vitória. O time goiano bateu o Avaí por 2 a 1. No entanto, ocupa apenas a 18ª posição, com dez pontos. O time catarinense é a primeiro fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos.





O técnico Fernando Diniz terá um desfalque importante: o meia Paulo Henrique Ganso. Enfim, ele conseguiu reencontrar o bom futebol na temporada, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar neste sábado, pois cumprirá suspensão automática.

Fernando Diniz indicou que colocará Yago Felipe na vaga de Ganso. A dúvida do treinador também está no meio de campo, entre Wellington e o veterano Felipe Melo. Na frente, a confiança segue sendo em Luiz Henrique e Cano, um dos artilheiros do Brasileirão. O argentino fez dois em na última goleada e já balançou as redes seis vezes, igual a Hulk, do Atlético-MG, e Mendoza, do Ceará. O artilheiro é Calleri, do São Paulo, com nove.

“Peço aos muitos tricolores que venham ao estádio, porque a presença deles é muito importante. Quero muito ver esse Maracanã lotado com torcedores tricolores, que é uma torcida apaixonada, linda”, enfatizou Fernando Diniz.

Do outro lado, o técnico Jorginho Campos terá todos os jogadores que atuaram contra o Avaí à disposição para a partida. O treinador, no entanto, indicou algumas mudanças, já que Gabriel Baralhas e Wellington Rato estão pedindo passagem no time titular.

O desfalque é o zagueiro Wanderson, que sentiu um incômodo na posterior da coxa e não poderá atuar. Ele vinha sendo opção como banco de reservas. Agora fará companhia a Dudu no departamento médico.

“Estamos tendo um nível de comprometimento muito alto. Preciso ressaltar a postura dos jogadores que estão começando e os que estão entrando durante a partida. É isso que espero deles”, disse Jorginho.