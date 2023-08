Fluminense enfrenta Argentinos Juniors para abrir vantagem na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 6:30 Compartilhe

Vindo de vitória no Campeonato Brasileiro em cima do Santos e com moral por ter terminado a fase de grupos da Copa Libertadores na liderança, o Fluminense entra em campo nesta terça-feira para o jogo de ida das oitavas de final. Fora de casa, visita o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, às 19h, focado em abrir vantagem para seguir vivo na busca pelo título continental, que seria inédito na história do clube.

O jogo de volta será disputado no dia 8 de agosto, às 19h, desta vez no Maracanã, no Rio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga irá para os pênaltis. Quem avançar do confronto pega o vencedor de Flamengo x Olimpia-PAR. Na primeira fase, o Argentinos Juniors ficou na segunda colocação do Grupo E com 11 pontos ganhos.

O técnico Fernando Diniz deve mandar o Fluminense a campo com força máxima. O zagueiro Marlon e atacante Yony González, que saíram com dores do duelo do último sábado contra o Santos, não preocupam e seguiram viagem com o restante do grupo.

Assim como o zagueiro Felipe Melo, que foi poupado da última partida. Marcelo é outro que estava com um incômodo na coxa esquerda, mas não deve ser problema. Confirmado, o lateral-esquerdo falou da expectativa para a partida. “Sensação boa e positiva. Espero que a gente chegue lá e ganhe esse jogo. Vai ser um jogo difícil, mas estamos trabalhando bem. Temos que focar e concentrar no que tem que ser feito.”

Do outro lado, o técnico Gabriel Milito, ex-zagueiro de Barcelona e Inter de Milão, terá dois desfalques para armar o Argentino Juniors. O meia Santiago Montiel e o atacante Fabricio Domínguez, foram expulsos na última rodada da primeira fase e cumprem suspensão.

No lugar de Montiel, quem joga é Mariano Bitollo. Na primeira fase, o time argentino enfrentou um time brasileiro: o Corinthians e conseguiu vencer na Neo Química Arena, além de ter empatado na Argentina. Além disso, conta com Gabriel Ávalos, vice-artilheiro do Campeonato Argentino, com 12 gols.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias