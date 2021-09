Fluminense encara reservas do Red Bull Bragantino para se aproximar de líderes

Vindo de dois tropeços na temporada, o Fluminense terá chance preciosa para reagir e tentar se aproximar dos líderes do Brasileirão, às 16 horas deste domingo, no Maracanã. O time carioca vai enfrentar o time reserva do Red Bull Bragantino, mais preocupado com a Copa Sul-Americana.

A equipe paulista deve poupar seus titulares para o jogo da volta contra o Libertad, do Paraguai, na quarta-feira, pela semifinal da competição continental. Como venceu por 2 a 0 na ida, o Bragantino é o favorito para alcançar a vaga na grande decisão.

Como o time também briga pelas primeiras posições da tabela, será oportunidade de ouro para o Fluminense somar pontos diante de um rival direto e ainda ficar mais perto dos primeiros colocados da tabela. Se o Bragantino começou a rodada no quinto lugar (33 pontos), o Flu aparecia em oitavo (29). Os cariocas têm um jogo a mais.

Outra boa notícia para Marcão, que vive boa fase à frente da equipe, são os retornos de Fred e André, suspensos na rodada passada por cartões amarelos. O volante também ficou de fora da partida contra o Atlético-MG, no meio de semana, pela Copa do Brasil, por conta de dores musculares. A dupla deve retomar a vaga de titular da equipe nas vagas de Bobadilla e Nonato, respectivamente.

O Bragantino, por sua vez, deve dar oportunidade para quem não vinha sendo muito aproveitado. Principal jogador do time na temporada, o atacante Artur volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática no empate com o Bahia, por 1 a 1, assim como o meia Praxedes. Ambos, porém, devem estar entre os preservados pelo técnico Maurício Barbieri.

Desfalque na Sul-Americana por já ter disputado a competição pelo Nacional-URU, o volante Emiliano Martínez é um reforço importante, pois vinha atuando como titular no Brasileirão.

