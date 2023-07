Fluminense encara o desesperado Coritiba para ficar perto dos primeiros lugares do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 7:39 Compartilhe

Querendo se reaproximar dos primeiros colocados e reconquistar a confiança dos torcedores, o Fluminense enfrenta o desesperado Coritiba nesta segunda-feira, às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 25 pontos, o Fluminense vem de empate com o Flamengo por 0 a 0, mas sofreu uma queda de rendimento nos últimos jogos e precisa dar a volta por cima, ainda mais após Fernando Diniz assumir a seleção brasileira. O Coritiba, por sua vez, empatou com o Cruzeiro por 0 a 0 na última rodada, e tem apenas 11 pontos. A vitória é obrigação para ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento.

Fernando Diniz tem um desfalque importante para a partida. O atacante Germán Cano está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no clássico. Com isso, terá que cumprir suspensão automática. Ele deve dar lugar a Lelê.

“É sempre bom poder contar com ele pelo peso que dá para o time e pela imensa capacidade de fazer gols. Eu tenho que olhar para quem vai entrar e confiar que a gente tem opções para o time seguir forte contra o Coritiba e fazer uma boa partida lá”, disse Diniz, antes do embarque para a capital paranaense.

Por outro lado, Keno está de volta. O atacante cumpriu suspensão automática e retorna ao time titular. Reforços para o segundo semestre, Daniel e Yony González estão recuperados de lesão, assim como o lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

Do outro lado, o técnico interino Thiago Kosloski terá no Coritiba o retorno do zagueiro Henrique, que cumpriu suspensão. Além dele, Alef Manga também retornaria, mas o atacante está sendo investigado por envolvimento em apostas. Com isso, o jogador acabou afastado de forma preventiva.

Diogo Oliveira, um dos reforços do Coritiba, teve o nome publicado no BID e estará entre os suplentes, assim como o atacante Edu. No entanto, o atacante deve seguir sendo formado por Kaio César, Rodrigo Pinha e Robson.

“A opção de continuar no sistema é de que a mensagem é clara: vamos jogar para ganhar em todos os jogos, não só em casa. A escalação já mostrou que não fomos, diante do Cruzeiro, para ver o que ia acontecer. Mantivemos o sistema, não mudamos muito as peças, além da manutenção do tripé do meio-campo. O Moreno vem fazendo um grande trabalho por ali”, ressaltou o treinador.

