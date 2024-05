Fluminense encara Cerro Porteño por classificação e liderança no Grupo A da Copa Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O Fluminense tem a chance de garantir não só a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América, como também o primeiro lugar do grupo. Nesta quinta-feira, às 19h, recebe o Cerro Porteño-PAR no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos.

Invicto na competição, o Fluminense lidera o Grupo A com oito pontos, três a mais do que o próprio Cerro Porteño, que soma cinco. Garantir a liderança pode dar a possibilidade de o Fluminense poupar jogadores contra o Alianza Lima-PER na última rodada, embora uma boa posição na classificação geral seja importante para definir mandos de campo no mata-mata.

Apesar de viver boa situação na Libertadores, o Fluminense vem de derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no Brasileirão, competição na qual não vence há três jogos. A situação fez com que um pequeno grupo de torcedores fosse ao CT protestar de forma pacífica.

Os principais problemas para o técnico Fernando Diniz estão no sistema defensivo. Os zagueiros Felipe Melo, suspenso, e Manoel, preservado, são desfalques certos. Assim, o setor deve ser formado com Antônio Carlos e Felipe Andrade. No meio-campo, Paulo Henrique Ganso cumpriu suspensão diante do São Paulo, mas volta ao time pela Libertadores, formando o setor com Martinelli e Lima.

Apesar de admitir a irregularidade, Diniz vê o Fluminense em evolução. “Temos que olhar para as coisas boas e otimizar. Sempre corrigir aquilo que a gente errou no jogo, não foi porque perdeu que nada serve. O cenário que vejo é de evolução.”

O Cerro Porteño está há três jogos invicto, mas vem de dois empates, incluindo o 0 a 0 com o Fluminense. O técnico Manolo Jiménez deve manter a base da escalação, mas mudará o meio-campo.

Isso porque o volante Peralta levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Carrascal, que entrou em seu lugar no empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, deve ser titular, embora Wílder Viera também seja opção.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CERRO PORTEÑO-PAR

FLUMINENSE – Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Felipe Andrade e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Arias, German Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

CERRO PORTEÑO – Jean; Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock e Arzamendia; Peralta, Piris da Motta, Carrizo e Cecilio Domínguez; Iturbe e Churín. Técnico: Manolo Jiménez.

ÁRBITRO – Darío Herrera (ARG).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).