Fluminense encaminha venda de Kayky e Metinho ao Grupo City; valor pode chegar a R$ 200 milhões

O Fluminense encaminhou as vendas do atacante Kayky e do volante Metinho, do Sub-17, ao City Football Group, grupo de Abu Dhabi que administra o Manchester City (ING), além de outras equipes ao redor do mundo. O valor inicial é de 15 milhões de euros (cerca de R$ 97,7 milhões na cotação atual), podendo dobrar dependendo de bônus e obrigações.

De acordo com o “ge”, que deu a informação inicial, 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) mais bônus são referentes a Kayky, enquanto o acordo por Metinho é de 5 milhões de euros (R$ 32,6 milhões) mais bônus.

Kayky irá para o Manchester City, enquanto Metinho seguirá para o Troyes, atual líder da segunda divisão da França. Os dois só vão deixar o Flu em 2022. Ambos têm 17 anos e completam 18 em junho (Kayky) e abril (Metinho) deste ano. Pela legislação, eles poderiam viajar e se apresentar já a partir da maioridade.

Outro clube que chegou a fazer proposta, recusada pelo Tricolor, foi o Shakthar Donetsk, da Ucrânia. O valor oferecido era de 5 milhões de euros (R$ 32,6 milhões) com bônus que poderiam chegar até a 15 milhões de euros (R$ 97,7 milhões).

Os dois jogadores estão integrados ao time profissional do Fluminense ao lado de Matheus Martins e João Neto. Kayky foi o artilheiro da campanha do título do Brasileirão e chegou a ser chamado de “Neymar canhoto” pela página especializada em jovens talentos “Football Talent Scout”, além de ser eleito o melhor Sub-17 do mundo em 2020 em enquete de voto popular. Capitão da “Geração dos Sonhos”, Metinho foi chamado recentemente para completar treinamentos da Seleção principal na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

