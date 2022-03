Fluminense encaminha empréstimo de Gabriel Teixeira para o Grêmio até dezembro

O meia-atacante Gabriel Teixeira está próximo de acertar sua ida por empréstimo ao Grêmio. O jogador foi um pedido do técnico Roger Machado, com quem trabalhou em 2021, e o clube carioca confirmou que as negociações estão avançadas. A informação foi dada pelo Fluminense na noite desta quarta-feira, momentos antes do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo.

Os detalhes da negociação devem ser resolvidos ainda nesta semana, quando Gabriel irá até Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato. Nesta temporada com Abel Braga, Gabriel Teixeira não vem tendo o mesmo espaço que teve quando Roger Machado estava no comando do Fluminense. A relação da torcida carioca com o jogador se desgastou nas últimas semanas após uma chance clara de gol desperdiçada por Gabriel no jogo de volta contra o Olímpia-PAR pela Libertadores, que culminou na eliminação do time brasileiro da competição.

Revelado nas categorias de base do próprio Fluminense, Gabriel Teixeira deverá ser emprestado ao Grêmio até o fim do ano. “O meia-atacante Gabriel Teixeira tem negociação avançada de um empréstimo para o Grêmio até o fim da temporada”, divulgou o Fluminense através de suas redes sociais.

O jogador de 20 anos foi promovido ao time principal do Fluminense na última temporada, sob o comando de Roger Machado. Gabriel Teixeira despontou ao lado de jovens como Kayky, hoje no Manchester City, e Luiz Henrique, sendo muito utilizado durante a campanha na Copa Libertadores, na qual o Fluminense chegou às quartas de final. Ao todo, Gabriel fez 44 jogos e marcou cinco gols.

No fim de janeiro deste ano, o Fluminense chegou a acertar a venda de Gabriel Teixeira para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, treinado por Odair Hellmann, mas a negociação foi cancelada porque o jogador não foi aprovado nos exames médicos, por causa de um edema na coxa esquerda. Após o acontecimento, Gabriel perdeu espaço no time de Abel Braga. Em 2022, o jogador fez apenas três jogos até o momento, apenas um como titular.

Gabriel Teixeira chegará como opção para o ataque do Grêmio na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta tem características de velocidade e costuma atuar pelos lados do campo. O Grêmio disputará o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho no próximo fim de semana contra o Ypiranga e iniciará a preparação para o Brasileirão na sequência.

Saiba mais