Fluminense empata com Vasco e permanece no Z4

Fluminense e Vasco empataram de 0 a 0 neste sábado (2), pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o tricolor permanece na zona de rebaixamento, na 17° posição, com 31 pontos conquistados, mas ainda pode perder uma posição nesta rodada, caso o CSA vença o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no domingo (3).

Já o Vasco chega aos 39 pontos e estaciona na 11° posição. A equipe não pode ser ultrapassada nesta rodada por nenhum clube.

No próximo compromisso, o Vasco recebe o Palmeiras, em São Januário, na quarta-feira (6). O Fluminense visita o São Paulo, no Morumbi, na quinta-feira (7).