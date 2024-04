Fluminense empata com Alianza Lima na estreia na Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/04/2024 - 0:25 Para compartilhar:

Com vários desfalques, o campeão Fluminense iniciou a defesa do título da Copa Libertadores com um empate em 1 a 1 com o Alianza Lima nesta quarta-feira (3), no Peru, na primeira rodada do Grupo A.

O time peruano abriu o placar com o atacante Kevin Serna (35′), mas o Tricolor empatou com um gol de cabeça de Marquinhos no segundo tempo (72′).

Com o empate entre Fluminense e Alianza Lima, o líder da chave é o chileno Colo Colo, que nesta quarta-feira recebeu o paraguaio Cerro Porteño em Santiago e venceu por 1 a 0.

– Flu sai atrás –

O time carioca começou a dominar o jogo nos primeiros minutos, construindo boas jogadas coletivas e lutando por cada bola no estádio Alejandro Villanueva.

O Fluminense chegava com facilidade na área adversária e obrigou o Alianza a recuar e ceder espaços.

Os peruanos esperavam em seu campo por uma oportunidade de sair no contra-ataque. O plano do técnico Alejandro Restrepo era claro.

Aos 19 minutos, o atacante colombiano Kevin Serna perdeu a chance mais clara de marcar em um chute de direita cara a cara que Fábio defendeu.

Após a jogada, o Alianza acordou. Aos 25, outra vez Serna quase surpreendeu o goleiro do Fluminense finalizando de longa distância. O atacante aproveitou um erro da defesa tricolor, que foi o ponto mais fraco da equipe brasileira no primeiro tempo.

Aos 35 minutos, Serna finalmente abriu o placar. O atacante recebeu pela esquerda, invadiu a área e cortou Thiago Santos antes de bater rasteiro rente à trave direita de Fábio.

Após ficar em desvantagem, o Fluminense pisou no acelerador em busca do empate, mas o time peruano conseguia se fechar bem na defesa.

Mesmo retrancado, o Alianza esteve perto de fazer o segundo antes do intervalo. Aos 45 minutos, Waterman recebeu na pequena área, mas chutou fraco e Fábio segurou.

– Marquinhos usa a cabeça para empatar –





No segundo tempo, o Tricolor carioca continuou pressionando, mas o Alianza continuou levando perigo em cima dos erros dos brasileiros.

Logo no reinício do jogo, Waterman partiu sozinho da intermediária, invadiu a área e chutou cruzado para fora.

O Fluminense dominava o meio-campo, mas não conseguia criar espaços na defesa bem postada dos peruanos.

Aos 15 do segundo tempo, Fernando Diniz colocou Douglas Costa e Kauã Elias nos lugares de Felipe Melo e Marcelo para dar mais poderio ofensivo à equipe.

Pouco depois, Marquinhos empatou para o Fluminense ao aparecer livre na segunda trave para desviar a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Douglas Costa pelo lado direito.

Nos últimos minutos, o Fluminense ainda buscou a virada, mas o Alianza Lima se fechou bem para garantir pelo menos um ponto na estreia.

— Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 – Grupo A – Primeira rodada

Alianza Lima – Fluminense 1 – 1





Estádio: Alejandro Villanueva (Lima)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Gols:

Alianza Lima: Serna (35′)

Fluminense: Marquinhos (72′)

Cartões amarelos:

Alianza Lima: Huaman (22′), Freytes (85′)

Fluminense: Felipe Melo (59′)

Escalações:

Alianza Lima: Angelo Campos – Jiovany Ramos, Carlos Zambrano (cap), Renzo Garces – Marco Huaman, Sebastian Rodriguez, Cabellos Catriel (Aldair Fuentes 90’+3), Jesus Castillo, Juan Pablo Freytes – Kevin Serna (Franco Zanelatto 68′), Cecilio Waterman (Hernan Barcos 82′). Técnico: Alejandro Restrepo.

Fluminense: Fábio – Samuel Xavier, Thiago Santos (David Terans 46′), Felipe Melo (cap) (Douglas Costa 61′), Marcelo (Kauã Elias 61′) – Jhon Arias, André, Renato Augusto (Lima 29′), Matheus Martinelli, Marquinhos – Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

cm/ljc/cl/cb/aam

