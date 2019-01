Fluminense efetiva compra do goleiro Rodolfo e assina por três anos

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Rodolfo, de 27 anos. O jogador, que estava no clube emprestado pelo Oeste, teve 50% dos direitos econômicos comprados junto ao time paulista e assinou um novo vínculo por três temporadas após boas atuações em 2018. Na principal delas, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, Rodolfo defendeu um pênalti.

Rodolfo foi revelado pelo Paraná e era titular do Athletico-PR quando foi pego em exame antidoping em 2012 pelo uso de cocaína. O goleiro ficou quase dois anos parado, por suspensão, até retomar a carreira em 2014. O jogador continuou vinculado ao clube paranaense, passou pela Ferroviária e desde 2017 estava vinculado ao Oeste.

Emprestado ao Fluminense com opção de compra fixada, Rodolfo substituiu o titular Julio César em cinco ocasiões na última temporada. Além de boas atuações e de um pênalti defendido, agradou o clube pelo desempenho nos treinos. O novo técnico da equipe, Fernando Diniz, elogiou Rodolfo semanas atrás, ao ressaltar a habilidade dele em jogar com os pés.

O primeiro jogo oficial da equipe na temporada será no dia 20, pelo Estadual, contra o Volta Redonda. Logo no começo de fevereiro, o Fluminense inicia também a disputa da Copa Sul-Americana, quando terá pela frente, na primeira fase, o Antofagasta, do Chile.