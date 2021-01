Fluminense é o time que mais sofreu gols de rebote no Brasileiro; veja números Tricolor teve mais uma falha de goleiro, desta vez com Marcos Felipe, que originou o primeiro gol do Corinthians na goleada

A goleada do Corinthians sobre o Fluminense por 5 a 0, na Neo Química Arena, expôs novamente uma série de problemas já conhecidos da equipe tricolor. Entre eles estão as falhas defensivas, especialmente os rebotes dados dentro da área. Foi com uma bola espalmada por Marcos Felipe que saiu o primeiro gol da equipe paulista no confronto, na última quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com levantamento do “SofaScore”, o Flu é o time que mais sofreu gols de rebote neste Brasileirão, com nove. São seis decorrentes de rebotes do goleiro, dois em rebotes da defesa e um após a bola bater na trave. Esta, inclusive, era uma das grandes críticas da torcida ao goleiro Muriel, que constantemente espalmava com perigo na área.

O Fluminense sofreu gols em todas as últimas seis partidas do Campeonato Brasileiro. Inclusive, em toda competição, o Tricolor só passou em branco defensivamente em cinco oportunidades ao longo das 29 rodadas. Desde o início do segundo turno, o Tricolor só não teve a rede balançada contra o Red Bull Bragantino, no empate por 0 a 0.

Mesmo sofrendo gols constantemente, a consistência defensiva era uma das qualidades do Fluminense de Odair Hellmann. Com a saída do treinador para os Emirados Árabes, a equipe ainda não conseguiu reencontrar a formação ideal para os defensores e volantes.

A derrota na Neo Química Arena manteve o Flu na sétima posição, com 43 pontos. No entanto, Corinthians e Santos tem 42 e ambos com um jogo a menos. Marcão, recuperado de Covid-19, estará de volta ao comando da equipe no sábado, contra o Sport, no Estádio Nilton Santos, às 19h.

