Fluminense e Flamengo fazem clássico que vale a vice-liderança do Brasileirão

Após uma série de confrontos decisivos na temporada 2023, Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os momentos são opostos. Enquanto o clube rubro-negro começa a dar resultado com o técnico Jorge Sampaoli, o rival vive uma fase de questionamento com Fernando Diniz. Além do estádio lotado, os rivais devem ter força máxima em campo na briga direta pela vice-liderança.

Classificado à semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo tem 26 pontos e comça a rodada na vice-líderança, o principal desafiante do Botafogo na briga pelo título nacional. O Fluminense, por sua vez, tem 24 pontos, mas vem passando por altos e baixos na competição. O clube ainda não sabe como vai ficar com o técnico Fernando Diniz dividindo as funções com a seleção.

Os rivais fizeram alguns duelos decisivos durante a temporada. O Fluminense levou a melhor na Taça Guanabara e no Carioca. Já o Flamengo eliminou o adversário na Copa do Brasil.

Do lado do Fluminense, Marcelo não treinou e é dúvida. O lateral reclamou de dores na panturrilha e pode ser preservado. No entanto, ele fará uma nova avaliação para saber se terá condições de entrar em campo. Diogo Barbosa, que seria o reserva imediato de Marcelo, está se recuperando de uma lesão ligamentar colateral medial do joelho direito. Ou seja, está vetado pelo departamento médico. A primeira opção passa a ser Guga. Já o atacante Keno está suspenso.

“Ambiente ruim nunca teve. Por que ganhou ficou bom? Pelo contrário, o ambiente é tão bom que soube passar por essa fase ruim que está passando. Saiu muita coisa que não é verdade e alimenta o torcedor de desinformação. Uma inverdade vira verdade. Eu jamais falaria isso se tivesse acontecido o que foi noticiado. Estou no Fluminense desde 2019 e nunca teve ambiente ruim”, comentou Fernando Diniz, ainda sentindo no ar a pressão por sua ‘dobradinha’ com a CBF.

O Flamengo terá alguns desfalques. Sampaoli não contará com o volante Erick Pulgar, lesionado. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o zagueiro Fabrício Bruno estão suspensos. Thiago Maia deve continuar como volante, apesar do recém-contratado, Allan, que já estreou durante o jogo com o Athletico-PR, é opção. Na defesa deve retornar Léo Pereira e no lado esquerdo o experiente Filipe Luís.

Assim como ocorreu com o Palmeiras, o Flamengo cancelou as últimas entrevistas. O clube contesta as últimas atuações da arbitragem.

