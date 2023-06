Fluminense e Atlético-MG fazem confronto direto pelo G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 8:02 Compartilhe

Depois da pausa devido à Data Fifa, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira. Um dos jogos será entre Fluminense e Atlético-MG, que fazem duelo direto por uma vaga no G-4. A partida, válida pela 11ª rodada, será realizada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), porque o gramado do Maracanã está em manutenção.

No Brasileirão, o Fluminense vem de uma vitória, por 2 a 1, diante do Red Bull Bragantino, e empate, por 2 a 2, com o Goiás. Como mandante, está invicto após quatro jogos, com três vitórias e um empate. Assim, soma 17 pontos, em quinto lugar.

O Atlético-MG está logo acima, em quarto lugar com 18 pontos. Além disso, está há seis jogos sem perder, sendo quatro vitórias e dois empates, embora tenha encarado adversários complicados, como Cruzeiro, vencido por 1 a 0, e Palmeiras, no empate por 1 a 1. Como visitante, são cinco jogos, com três vitórias seguidas nas últimas rodadas, além de um empate e uma derrota.

O técnico Fernando Diniz deve ter retornos em relação ao time que enfrentou o Goiás, como os laterais Samuel Xavier e Marcelo. O volante André, que está com a seleção brasileira, será relacionado, mas não deve começar jogando. Caso não seja titular, Martinelli inicia. O zagueiro Nino, que preocupou por conta de dores na coxa, está recuperado.

O meia-atacante Arias, com a seleção colombiana, é desfalque certo e será substituído por Keno. Outras duas ausências estão na defesa. Felipe Melo sentiu um desconforto no joelho direito e será preservado, enquanto Manoel foi suspenso preventivamente pela Conmebol após ser pego no doping. Assim, o setor defensivo deve ser formado por Nino e David Braz.

No lado do Atlético-MG, a grande dúvida é se o técnico Felipão, anunciado para o lugar de Eduardo Coudet, ficará à beira do gramado. Ainda há chance de o time ser comandado por Lucas Gonçalves, auxiliar fixo do clube, embora seja certa a presença de Felipão na delegação.

Independentemente disso, o Atlético tem boas notícias. Além de não contar com nenhum desfalque por suspensão, nada menos do que quatro jogadores retornam após cumprir suspensão: o atacante Hulk, o meia Hyoran, o volante Otávio e o lateral Saravia.

Por outro lado, os zagueiros Maurício Lemos, convocado pelo Uruguai, e Nathan Silva, negociado com o Pumas, do México, estão fora. Ele, inclusive, se despediu dos companheiros, de forma emocionada, antes do último treino. Bruno Fuchs, Jemerson e Réver são opções. O zagueiro Igor Rabello e o atacante Alan Kardec, que não atuam desde 2022 por lesões, podem ser relacionados, mas Allan e Pedrinho seguem em transição.

