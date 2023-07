Fluminense domina Internacional, reencontra caminho das vitórias e entra no G-4 do Brasileirão

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 09/07/2023 - 20:14 Compartilhe

Fluminense venceu o Internacional por 2 a 0 neste domingo (9), no Maracanã, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida truncada e em meio a um cenário não tão favorável para o Tricolor, que viu a torcida protestar pelo acúmulo de funções de Diniz com a Seleção Brasileira, o time das Laranjeiras levou a melhor, reencontrou o caminho das vitórias e garantiu mais três pontos no torneio nacional.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

CALMA, ELE TEM FAMÍLIA! Nos primeiros cinco minutos de jogo, Keno resolveu mostrar suas credenciais e deu uma bela caneta Campanharo, antes de finalizar rumo ao gol de John. Que isso, atacante, vai com calma…

FAZ O L! DE GERMÁN CANO: artilheiro do Fluminense mostrou todo seu poderio de finalização para abrir o placar no Maracanã. O gol de Cano enlouqueceu os tricolores e foi uma bela jogada trabalhada ‘a la Dinizismo’, com troca de passes no meio da defesa do Inter. Belo tento.

!FALA DELE! MARTINELLI AUMENTA A VANTAGEM TRICOLOR: jogador vem sendo alvo de críticas dos tricolores há algum tempo, mas quanto mais questionamentos recebe, mais responde em campo. Contra o Inter, não foi diferente. Titular da partida, volante marcou o segundo gol do Flu.

SORTE, FLUMINENSE! Internacional tentou buscar o placar e pressionou o Fluminense na reta final do segundo tempo. O Colorado apertava o tricolor na defesa e encontrava boas chances. Em jogada trabalhada, Renê cruzou para o Inter, Luiz Adriano ajeitou e Rômulo chutou forte. A bola foi por cima do gol de Fábio. Sorte para o time da casa.

!QUE S-U-S-T-O! Renê cobrou lateral, Alemão levantou a bola e deu uma bela bicicleta. A bola passou perto do gol de Fábio e quase emplacou um golaço no Maracanã.

Como foi o primeiro tempo?

O jogo se iniciou bastante truncado e com muitas faltas, com ambas as equipes tentando se impor fisicamente. Apesar da dificuldade aparente e do duelo ‘amarrado’, o Fluminense teve amplo domínio das ações no Maracanã e, não à toa, construiu um bom placar ainda na primeira etapa. Cano e Martinelli marcaram, e o Flu foi para o intervalo vencendo o confronto.

E a etapa final?

O segundo tempo não começou diferente, e o Fluminense jogou para administrar o resultado. O time de Fernando Diniz continuava ditando o ritmo de jogo, e o Internacional não conseguia se impor. Nos minutos finais, o Colorado até tentou buscar o placar e ameaçou o time das Laranjeiras algumas vezes, mas a pressão não foi suficiente para descontar a vantagem tricolor no placar. Fim de papo no Maraca: Flu 2 a 0.

O que vem por aí?

Depois de dois jogos sem vencer, o Fluminense reencontra o caminho das vitórias e garante uma certa tranquilidade para seguir a temporada. O próximo compromisso do Tricolor será no domingo (16), contra o Flamengo, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Internacional, por sua vez, enfrenta o Palmeiras, também dia 16, no Beira Rio.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023 – 14ª rodada

Fluminense 2 x 0 Internacional

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: Domingo (09/07), às 16h (Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA) (MG) e Rafael Trombeta (PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Germán Cano e Keno (FLU) – Carlos de Pena, Gustavo Campanharo e Mercado (INT)

Cartões vermelhos:

GOLS: Cano, 24’/1ºT (1-0) e Martinelli, 40’/1ºT (2-0)





Público presente: 34.166

Renda: R$ 1.321.750,00

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz, 20’/ 2ºT), Marcelo, André, Martinelli, Lima, Keno, Lelê (John Kennedy, 43’/2º) e Germán Cano.

INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

John, Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão, Renê, Romulo, Gustavo Campanharo (Matheus Dias, 29’/2ºT), Carlos de Pena (Alexandre Alemão, 24’/2ºT), Wanderson (Jean Dias, 29’/2ºT), Enner Valencia (Charles Aránguiz – intervalo), Luiz Adriano (Lucca Holanda, 24’/2ºT)

