Fluminense diz que está apurando denúncia de racismo contra Gabigol: ‘Intolerável qualquer preconceito’ Camisa 9 do Flamengo compartilhou um vídeo onde diz ter sido chamado de 'macaco' por um torcedor do Flu quando deixava o campo

Algumas horas depois do fim do jogo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Fluminense se pronunciou a respeito da acusação de racismo feita pelo atacante Gabriel Barbosa. Na saída do gramado, o jogador recebeu diversos xingamentos e em um vídeo alega ter ouvido uma ofensa racista ao ser chamado de “macaco”. O camisa 9 denunciou a atitude nas redes sociais. Em nota, o clube tricolor afirma que está em busca de informações sobre o caso.

“O Fluminense informa que está apurando o episódio em que um torcedor supostamente teria dirigido palavras racistas ao atacante Gabriel Barbosa, ao final da partida deste domingo. O próprio autor da divulgação do vídeo diz que teve a impressão, sem certeza, de ter ouvido as supostas ofensas e, neste sentido, o Fluminense informa que está buscando as imagens do estádio a fim de auxiliar na apuração da existência ou não do fato e na identificação de eventual autoria. O clube reitera que considera intolerável qualquer tipo de preconceito e se orgulha de manter como lema o “Time de Todos”, de respeito ao próximo, independentemente de raça, gênero, credo ou orientação sexual“

Através do Twitter, Gabigol reproduziu a filmagem e um comentário, que questionava se o ato havia ocorrido ou se era ‘uma impressão’. O jogador rebateu escrevendo ‘impressão?’. O Flamengo também se manifestou em apoio ao jogador.

