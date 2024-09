Fluminense desafia tabu contra Atlético-GO para apagar a eliminação na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Para esquecer e se recuperar da eliminação na Copa Libertadores frente ao Atlético-MG, o Fluminense deposita todas as suas atenções no Brasileirão. O desafio será diante do Atlético-GO, neste domingo, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada, em duelo direto contra o rebaixamento.

O Fluminense vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, a última no clássico para o Botafogo por 1 a 0, e ainda precisa juntar os cacos da eliminação na competição continental. A situação é delicada, já que o time ocupa o 18º lugar, com 27 pontos. O Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 28.

O Atlético-GO, por sua vez, vem sendo apontado como o virtual rebaixado à Série B. São três derrotas seguidas, sendo que, na última rodada, levou 3 a 0 do Corinthians, em São Paulo. O time goiano é o lanterna, com apenas 18 pontos.

Curiosamente, o Fluminense amarga um tabu contra o Atlético-GO. Uma vitória sobre o rival de domingo não acontece desde 2020, quando venceu por 1 a 0, no Maracanã. Fora de casa os números são ainda mais expressivos. O último triunfo ocorreu em 2012, por 4 a 1. No retrospecto total, o Atlético-GO também tem vantagem. São 19 jogos, com oito vitórias, sete derrotas e quatro empates.

Do lado do Fluminense, Mano Menezes não poderá contar com o experiente zagueiro Felipe Melo, suspenso. Thiago Silva, recém-recuperado de um problema no calcanhar, é dúvida. A expectativa é que a dupla defensiva seja formada por Antônio Carlos e Thiago Santos, que retorna após desfalcar o time contra o Botafogo por acúmulo de cartões.

Há ainda algumas brigas por posições. No lado esquerdo, Marcelo, Diogo Barbosa e Gabriel Fuentes disputam uma vaga. No ataque, Cano está de volta e quer reassumir o posto de artilheiro. Kauã Elias vem conquistando a confiança de Mano. O zagueiro Thiago Silva, símbolo do time, convocou a torcida em suas redes sociais.

“Aos tricolores, meu carinho e agradecimento especial e agora, mais do que nunca, precisamos de vocês. Temos 12 finais pela frente e o Fluminense é a coisa mais importante nesse momento para todos nós! Nós passaremos, mas o Fluminense ficará e desta maneira, precisamos estar juntos para tirar o clube dessa situação que não merece. Estejam conosco nas arquibancadas, nas cidades… onde jogaremos nós seremos um só pela bandeira tricolor das Laranjeiras”, disse Thiago Silva.

O Atlético também tem problemas. O goleiro Ronaldo sentiu um desconforto muscular e foi vetado. O seu substituto seria Pedro Rangel, que pertence ao Fluminense e não poderá ser escalado. Com isso, Emerson Júnior tem tudo para iniciar o embate.

Além disso, o STJD suspendeu o lateral Guilherme Romão e o atacante Emiliano Rodríguez por 90 dias por causa da confusão na partida contra o Bahia, no dia 24 de julho. O clube vai tentar recorrer para conseguir um efeito suspensivo.

“Não tem nada perdido, (o campeonato) só acaba dia 8 de dezembro. Então, daqui até lá, vamos jogar e vamos vencer, que é o mais importante para retomar nossa confiança dentro do campeonato”, afirmou Alix Vinícius.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X FLUMINENSE

ATLÉTICO-GO – Emerson Júnior; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Pedro Henrique (Haller); Gonzalo Freitas, Baralhas, Alejo Cruz e Campbell; Luiz Fernando Hurtado. Técnico: Umberto Louzer.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos e Diogo Barbosa (Gabriel Fuentes ou Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).