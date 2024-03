Fluminense derrota a LDU e conquista a Recopa Sul-Americana

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 01/03/2024 - 0:01 Para compartilhar:

O Fluminense foi campeão da campeão da Recopa Sul-Americana pela primeira vez, após vencer a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã. O herói da conquista foi Jhon Arias, com dois gols marcados na segunda etapa.

O time equatoriano, que venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Quito na semana passada, não repetiu os feitos nas decisões da Libertadores de 2008 e da Copa Sul-Americana de 2009 contra o próprio time carioca.

A equipe carioca precisava repetir o 1 a 0 para levar a partida para a prorrogação ou vencer por no mínimo dois para ficar com o título direto. E conseguiu!

O primeiro tempo foi dominado pelo Flu e teve confusão no final. O Tricolor controlou a posse de bola, mas teve dificuldade para criar chances reais de gol. A melhor oportunidade, com Martinelli, saiu de um erro da defesa da LDU.

Os equatorianos se defenderam bem e seguraram o ritmo o máximo que puderam. No fim, depois de o árbitro dar apenas dois minutos de acréscimos, houve um princípio de confusão envolvendo comissões técnicas e jogadores, antes de os times irem para os vestiários.

O Fluminense melhorou no segundo tempo e conseguiu o resultado. Com várias mudanças no time, o Tricolor cresceu no jogo e passou a pressionar. Jhon Arias abriu o placar de cabeça e garantiu o título em cobrança de pênalti. Antes do segundo gol, o Flu ainda perdeu John Kennedy, expulso.

O Fluminense, agora campeão da Libertadores e da Recopa, volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Botafogo às 16h, no Maracanã, em clássico válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara. O time comandado pelo técnico Fernando Diniz já tem assegurada uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.

