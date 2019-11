Fluminense define o goleiro titular para jogo contra Atlético-MG

Fim do mistério. Marcos Felipe será o goleiro do Fluminense na partida do próximo sábado (16) contra o Atlético-MG pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador Marcão, após consulta aos preparadores de goleiros do time, decidiu pelo jovem de 23 anos formado nas categorias de base do tricolor carioca. Marcos Felipe fará seu primeiro jogo no ano. A última oportunidade em que esteve em campo foi em janeiro de 2018 na Florida Cup.

“É o momento dele assumir esta responsabilidade”, afirmou o técnico Marcão, que também falou da ausência do lateral-esquerdo Caio Henrique, convocado para a seleção brasileira sub-23: “É uma ausência sentida, mas o Orinho treinou muito e acredito que ele vai representar muito bem e vai dar conta do recado”.

Sobre a ameaça do rebaixamento, o treinador afirmou saber da importância da matemática, mas preferiu focar na partida contra o Galo no Rio de Janeiro: “Precisamos viver esse jogo, essa final, contamos com esses pontos e a gente vai fazendo contas mais à frente”.

Você acompanha Fluminense e Atlético Mineiro na Rádio Nacional (1130 AM) a partir das 19h (horário de Brasília).