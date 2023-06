Fluminense decide vaga na Libertadores contra Sporting Cristal, de Tiago Nunes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 7:30 Compartilhe

Em busca da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Fluminense faz um duelo direto contra o Sporting Cristal-PER, nesta terça-feira, às 21h, no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos. Um empate coloca o time brasileiro na próxima fase.

Mas o Fluminense vive o seu pior momento na temporada e vem de duas derrotas consecutivas na Libertadores, para The Strongest-BOL (1 a 0) e River Plate (2 a 0). No entanto, fez as pazes com a vitória no Brasileirão, ao vencer por 2 a 1 o Bahia, de virada, no último sábado.

Com nove pontos, o Fluminense lidera o Grupo D, mas todos continuam com chances de classificação. O River Plate tem sete, seguido por Sporting Cristal, também com sete, e The Strongest, seis.

O lado positivo é o retrospecto, porque o time carioca venceu todas em casa no torneio, enquanto o Sporting Cristal só ganhou uma longe de seus domínios, incluído as fases anteriores. Na rodada passada, o clube peruano bateu o The Strongest, na Bolívia, por 2 a 1.

Desta vez, o técnico Fernando Diniz terá força máxima, incluindo o lateral Marcelo, que está recuperado de lesão e já entrou em campo frente ao Bahia. A principal dúvida do treinador está na defesa. Felipe Melo e David Braz brigam pela posição ao lado de Nino.

Felipe Melo foi desfalque diante do Bahia por conta de um desconforto no joelho direito. O zagueiro pode ter sido preservado justamente para estar 100% no jogo desta terça-feira. “Temos um jogo decisivo pela frente que vai valer muito para o Fluminense ao longo da temporada. Apesar de todas as dificuldades, conseguimos fazer um bom jogo com o Bahia e vamos fazer todo o possível para conquistar esta classificação”, prevê Fernando Diniz.

Do outro lado, está um time peruano comandado pelo brasileiro Tiago Nunes, treinador com passagens por Athletico-PR e Corinthians. Ele conseguiu levar o Sporting Cristal para a última rodada com chances de avançar à próxima fase.

No elenco, há nomes interessantes, a exemplo de Yotún, que tem 120 jogos com a camisa da seleção do Peru. O jogador passou também pelo Vasco. Brenner, ex-atacante de Inter e Botafogo, é o principal homem de frente do Sporting Cristal. “Comentei com os meus jogadores que é o jogo mais importante dos últimos tempos, porque o Cristal não chega às oitavas de final há 20 anos. Quando cheguei aqui queria ter a oportunidade de fazer a diferença”, lembrou Tiago Nunes, em entrevista ao jornal ‘El Comercio’.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias