Fluminense decide futuro na Libertadores contra Argentinos Juniors no Maracanã

Na busca pela classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, o Fluminense enfrenta o Argentinos Juniors na noite desta terça-feira, às 19h, no Maracanã. No Rio. No jogo de ida, o time brasileiro conquistou um importante empate por 1 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires.

Para avançar na competição continental, o Fluminense precisa vencer os argentinos por qualquer placar. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O gol fora de casa segue sem ser critério de desempate nas competições da Conmebol.

Na primeira rodada, o Argentinos Juniors aproveitou a força da torcida para sair na frente com Gabriel Avalos. Em jogo nervoso, o Fluminense conseguiu empatar com uma bela conclusão do lateral-direito Samuel Xavier. O duelo contou também com a polêmica expulsão de Marcelo e o cartão vermelho para o goleiro Arias.

Precisando de uma vitória simples, o Fluminense chega para o jogo com moral. Neste sábado, o time venceu o Palmeiras por 2 a 1 e subiu para a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Sem jogar durante o fim de semana, o Argentinos Juniors terá o elenco mais descansado para a decisão.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz não terá Marcelo, que cumpre suspensão automática pela expulsão no jogo de ida. Diogo Barbosa, que está sendo elogiado nos treinamentos, será o substituto. Poupados na vitória diante do Palmeiras, Nino, Felipe Melo, André, Lima, Ganso e Keno devem começar entre os titulares.

“Sem dúvida um jogo extremamente importante para a gente, o mais importante do ano. Sabemos o quanto essa competição é esperada pela nossa torcida, pelo clube em geral, e estamos muito felizes de contar com a torcida nessa decisão. Vai ser um jogo muito difícil, mas tenho certeza que com o apoio deles vamos conseguir um bom resultado e passar de fase na Libertadores”, disse o zagueiro Nino para o canal oficial do Fluminense no Youtube.

Pelo lado do Argentinos Juniors, Luciano Sánchez está fora da temporada após luxação no joelho esquerdo. O artilheiro Gabriel Avalos também está machucado e não enfrenta o Fluminense no Maracanã. Com um problema no quadril, o atacante até viajou com a delegação, mas não foi relacionado.

Expulso, o goleiro Arias não joga, assim como o zagueiro Miguel Torrén, que desfalca o técnico Gabriel Milito nesta terça-feira. Por outro lado, o titular Santiago Montiel, que não esteve no primeiro jogo, reforça o time. Fabricio Domínguez também está disponível para a decisão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ARGENTINOS JUNIORS

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ARGENTINOS JUNIORS – Federico Lanzillotta; Pablo Minissale, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Mariano Bíttolo (Santiago Montiel); Francisco González Metilli, Luciano Gondou e Gastón Verón. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO – 19 horas.

LOCAL – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

