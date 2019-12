Fluminense decide classificação para a Copa Sul-Americana contra o Corinthians

Se em 2018 o Fluminense escapou do rebaixamento para a Série B apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro, neste ano o clube viverá um fim de competição mais ameno. Já livre do risco de queda que o atormentou durante toda a campanha, o time jogará neste domingo contra o Corinthians, em São Paulo, às 16h, com o objetivo de garantir um lugar na Copa Sul-Americana.

O Brasileirão deste ano dá vaga na segunda competição mais importante do continente até ao 14.º colocado, que é justamente a condição atual do Fluminense. A ameaça à classificação do time tricolor é seu rival Botafogo, que tem um ponto a menos (43 a 42).

Uma vitória na Arena Corinthians dará a classificação. Se empatar, o Fluminense terá de torcer para que os botafoguenses não derrotem o Ceará, no mesmo horário, no Engenhão. Em caso de derrota em São Paulo, a equipe das Laranjeiras só irá à Sul-Americana se o Botafogo também perder.

O torneio continental é uma conta pendente para o Fluminense, que foi vice-campeão em 2009 (perdeu o título para a LDU) e chegou à semifinal no ano passado, tendo sido eliminado pelo Athletico-PR.

Segundo o zagueiro Luccas Claro, o time carioca será atrevido contra o Corinthians, mas não pela necessidade de vencer. O jogador diz que esse é o jeito natural de jogar da sua equipe. “O Fluminense é um time que tenta manter o seu estilo. Aqui temos uma identidade, que vem desde o começo do ano. Vocês sabem que tentamos jogar da mesma forma dentro ou fora de casa”, afirmou.

O zagueiro será uma das novidades de um time muito desfalcado. Ele jogará no lugar de Digão, que está suspenso. E o técnico Marcão não poderá contar ainda com Dodi, Paulo Henrique Ganso e Yony González, todos também suspensos, e Allan, que está machucado.