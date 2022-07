Fluminense convoca torcedores para acompanhar duelo contra o Cruzeiro em telão nas Laranjeiras Partida vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, às 21h

O Fluminense tem duelo decisivo pela Copa do Brasil nesta terça-feira, contra o Cruzeiro. A equipe de Fernando Diniz encara os mineiros em Belo Horizonte, e o clube carioca convocou torcedores para assistir ao duelo em um telão direto da sede do clube, nas Laranjeiras.

+ Pai do Luva de Pedreiro chora ao falar sobre multa de R$ 5 milhões: ‘Allan Jesus não explicou nada’



O telão será montado no estacionamento atrás do gol e para entrar, os torcedores terão que desembolar R$ 40. As entradas podem ser compradas no site fluminensefc.futebolcard.com. Para sócios-torcedores, o valor é de apenas R$ 15, com venda no nense.com.br.

+ Mauro Cezar detona Rodinei: ‘Um dos piores laterais da história do Flamengo’



Os ingressos ficarão à venda das 10h da manhã desta terça-feira até o fim do primeiro tempo do jogo. A troca dos ingressos comprados pela internet é obrigatória e deverá ser feita na bilheteria das Laranjeiras, das 14h até o encerramento da etapa inicial de jogo.

+ ‘Sou dependente químico igual aos que estão na Cracolândia’, comenta Walter Casagrande



Os ingressos também podem ser comprados direto na bilheteria do clube, a partir das 14h, com pagamento em dinheiro. Os portões do clube serão abertos para assistir ao jogo a partir das 19h. Na partida de ida, Fluminense venceu o Cruzeiro por 2 a 1, com gols de Manoel e Germán Cano.

E MAIS: