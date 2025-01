Fluminense contrata atacante uruguaio Canobbio

O Fluminense anunciou a contratação do atacante uruguaio Agustín Canobbio, que joga no Athletico-PR desde 2022. “O atleta esteve nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de quatro anos. O Tricolor adquiriu os direitos do atleta, que tem passagens pela seleção uruguaia”, informou o clube carioca em suas redes sociais.

Canobbio, de 26 anos, estava no Rio desde sexta-feira esperando fechar sua transferência para o Fluminense, que na temporada passada esteve perto do rebaixamento, mas que no final conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

O ponta ou meia-atacante vai integrar o time comandado pelo técnico Mano Menezes depois de defender por três temporadas o ‘Furacão’, que caiu para a segunda divisão em 2024.

Ele é, por enquanto, o reforço mais renomado do clube das Laranjeiras para este ano, para o qual já contratou o goleiro Marcelo Pitaluga (do Liverpool da Inglaterra), o lateral René (Internacional de Porto Alegre) e o meio-campista Hércules (Fortaleza), entre outros.

Embora tenha disputado doze partidas e marcado um gol pela seleção uruguaia, Canobbio não é convocado pelo técnico Marcelo Bielsa desde a Copa América de 2024, disputada nos Estados Unidos entre junho e julho passados.

Meses depois da competição, em que a ‘Celeste’ perdeu por 1 a 0 para a Colômbia na semifinal, o jogador uruguaio afirmou ter sido maltratado pelo técnico argentino durante a competição.

O tratamento de Bielsa também foi questionado por outros jogadores, entre eles o atacante Luis Suárez, o que gerou uma grande crise na seleção bicampeã mundial.

O Fluminense inicia a temporada de 2025 neste domingo, quando recebe o Sampaio Corrêa na estreia no Campeonato Carioca.

raa/cl/aam