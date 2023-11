Fluminense concorre a prêmio de melhor time do mundo de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 15:25 Para compartilhar:

Campeão da Libertadores, o Fluminense foi indicado ao prêmio de melhor time do mundo em 2023 no Globe Soccer Awards. A equipe comandada por Fernando Diniz é a única brasileira listada e concorre com times como Manchester City, campeão da Liga dos Campeões e do Inglês, Bayern de Munique, Barcelona e Napoli.

Os indicados foram escolhidos por um júri composto de ex-jogadores, como Casillas e Figo, e treinadores internacionais, mas o voto decisivo é aberto ao público.

Alguns brasileiros foram indicados em outras categorias. O goleiro Ederson, do Manchester City, e o atacante Vinícius Jr., do Real Madrid, concorrem ao prêmio de melhor jogador.

A atacante Debinha, do Kansas City Current, está na disputa de melhor jogadora. Neymar, do Al-Hilal, e Vinicius Jr. estão entre os indicados ao prêmio Favorito do Público. Edu Gaspar, do Arsenal, concorre ao prêmio de melhor diretor. Talisca, do Al-Nassr, está entre os candidatos de melhor jogador do Oriente Médio.

A cerimônia de premiação Globe Soccer Awards acontece no dia 19 de janeiro de 2024, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

