Fluminense compra os direitos de Ibañez e assina com o zagueiro por cinco anos

Demorou pouco para o zagueiro Ibañez convencer o Fluminense de seu valor. Bastante aproveitado neste início de ano pelo técnico Abel Braga, o jogador de apenas 19 anos convenceu e foi adquirido em definitivo pela diretoria, além de assinar contrato por cinco temporadas com o clube carioca.

Ibañez tinha os direitos ligados ao PRS, do Rio Grande do Sul, e tinha contrato com o Fluminense por empréstimo até o fim deste ano. Valorizado, o zagueiro não escondeu a felicidade pelo reconhecimento da diretoria e pelo espaço conquistado neste início de temporada.

“Fico muito feliz. O ano de 2018 começou muito bem. Tive a oportunidade de mostrar meu futebol e recebi muitos elogios. Tenho que agradecer ao Abel Braga pela confiança, por ter acreditado em mim. Vou continuar trabalhando forte para construir uma história bonita aqui no Fluminense”, declarou.

Ibañez chegou ao Fluminense no meio do ano passado para atuar na base. Promovido aos profissionais, passou a receber oportunidades nesta temporada, graças à saída de Henrique. Rapidamente, o garoto mostrou serviço e assumiu a titularidade no esquema com três zagueiros de Abel.

Nesta temporada, Ibañez atuou em dez partidas pelo Fluminense, sendo nove como titular. Com ele em campo, a equipe tomou apenas quatro gols. O zagueiro deverá aparecer na escalação para encarar o Avaí, quinta-feira, no Engenhão, pela terceira fase da Copa do Brasil.