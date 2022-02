Fluminense chega ao sexto jogo sem derrota na Libertadores e vive a maior série invicta no torneio Tricolor derrotou o Millonarios pela segunda fase da competição e somou placar a resultados da última edição do torneio

O Fluminense chegou a oito vitórias consecutivas na temporada, mas também completou uma importante marca. Com a virada por 2 a 1 sobre o Millonarios, nesta terça-feira, no El Campín, em Bogotá (COL), o Tricolor chegou ao sexto jogo sem perder na Libertadores e superou a maior série invicta que já teve no torneio entre 1985 e 2008.

A série começou ainda na temporada passada, quando o Flu acumulou os empates por 2 a 2 e 1 a 1 contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) nas quartas de final, além de bater o Cerro Porteño (PAR) duas vezes nas oitavas e o River Plate (ARG) por 3 a 1 no Monumental de Núñez na última rodada da fase de grupos.

Vale lembrar que o Flu acabou eliminado na última edição da Libertadores por conta do gol qualificado (marcado fora de casa), algo que não está valendo para este ano. O time terminou invicto fora de casa, com três vitórias e dois empates.

A última derrota do Fluminense na Libertadores foi na fase de grupos, na quinta rodada, quando a equipe perdeu para o Junior Barranquilla por 2 a 1, no Maracanã. Esta é a oitava vez que o clube participa do torneio, se somando a 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais