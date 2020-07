Fluminense chega a oito anos sem título do Carioca e tem maior jejum entre os grandes Tricolor perde final do Estadual para o Flamengo e segue sem o título, conquistado pela última vez em 2012

O Fluminense continua sem conquistar o título do Campeonato Carioca. Após a derrota para o Flamengo, nesta quarta-feira, por 1 a 0 no Maracanã, o Tricolor completou oito anos sem levantar o troféu do Estadual. A última conquista aconteceu em 2012. Com isso, o clube se mantém como o grande que está há mais tempo na fila.

Desde que foi campeão pela última vez, o Flu viu Botafogo e Vasco conquistarem dois títulos cada. O Flamengo, somando o de 2020, chega a quatro troféus. Em 2017, o Fluminense também chegou na decisão e teve a chance de encerrar o jejum, mas foi vice para o rival da Gávea.

Com relação à Taça Guanabara e à Taça Rio, o clube soma sete conquistas do primeiro turno, sendo as duas últimas em 2012 e 2017, e quatro do segundo turno, com as últimas em 2018 e 2020.

Com 31 títulos, o Fluminense é o segundo maior campeão do Campeonato Carioca. Porém, neste século, conquistou a competição somente em três oportunidades (2002, 2005 e 2012), viu o Flamengo assumir a hegemonia com 36 troféus e a distância diminuir para o Vasco (24).

