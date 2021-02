Fluminense chega a 35% de chances de entrar no G4; entenda os cenários para a última rodada Tricolor se beneficiou da derrota do São Paulo e torce por tropeço dos paulistas, além da própria vitória, para ir direto para a fase de grupos

A derrota do São Paulo para o Botafogo manteve o Fluminense na briga por uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores de 2021. Agora, o Tricolor carioca soma 35% de chances de terminar o Campeonato Brasileiro no G4, de acordo com o site “Infobola”, enquanto os paulistas tem 65%. Assim, os dois entram na última rodada precisando conquistar pontos para concretizar o sonho. O LANCE! explica os cenários.

> Veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão

Para ir à fase de grupos, o Flu precisa vencer o Fortaleza na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, e torcer por um tropeço do São Paulo contra o líder Flamengo, no Morumbi. Em caso de empate, os dois chegariam aos 64 pontos, mas os cariocas levam a vantagem pois ficariam com 18 vitórias contra 17 dos rivais. Este é o único cenário possível para o time de Marcão, que soma 61 pontos atualmente.

Vale lembrar que Flamengo, Internacional e Atlético-MG já estão garantidos entre os quatro primeiros colocados. Mesmo se ficar no empate dentro de casa, o São Paulo ainda tem chances, torcendo por um tropeço do Fluminense, que, assim, não chegaria aos 63 pontos dos atuais quarto colocados.

VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO

É importante ressaltar que, independentemente de quem ficar em quinto, ainda há uma possibilidade de não precisar passar pela fase preliminar da Libertadores. Caso o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio, o Brasileiro ganha mais uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental. As finais estão marcadas para os dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Pensando inclusive neste cenário, sair do Maracanã com pontos é essencial para os planos do Fluminense. O Tricolor precisa apenas de um empate para se manter na quinta posição. Em caso de derrota, ainda pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que tem 59 pontos e, mesmo que perca a Copa do Brasil, garantiria a vaga direto na fase de grupos, jogaria o Flu para a segunda fase da Libertadores e ainda reduziria a premiação, tão importante para os cofres.

O Fluminense encara o Fortaleza nesta quinta-feira e não poderá contar com as presenças do lateral-esquerdo Egídio e do zagueiro Nino, suspensos pelo terceiro cartão amarelo e por um vermelho, respectivamente. O outro desfalque será o meia Paulo Henrique Ganso. O volante Martinelli ainda aguarda o resultado dos exames para saber se estará disponível.

