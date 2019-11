Fluminense busca no Sul equilíbrio para permanecer fora da zona de rebaixamento

Em seu segundo jogo consecutivo fora de casa, o Fluminense vai buscar, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, a segunda vitória seguida, feito que não obtém há oito rodadas. Caso consiga este equilíbrio, o time das Laranjeiras vai se afastar da incômoda zona de rebaixamento.

Com a vitória no Morumbi, por 2 a 0, diante do São Paulo, na quinta-feira, o tricolor carioca deixou a zona da degola, atingiu os 34 pontos e empurrou o rival Botafogo.

O técnico Marcão, que diminuiu a pressão sobre o seu trabalho após os três pontos conquistados em São Paulo, não poderá contar com Mascarenhas e Rodolfo, ambos lesionados.

“Tivemos uma boa atuação contra o São Paulo. Temos outra batalha neste domingo. Vamos enfrentar o Internacional também com o mental muito forte”, afirmou o treinador. “Sabemos que estamos expostos ao resultado. Quando não acontece como imaginam, cria-se muitas especulações. Nesse caso, procurei ficar à parte e treinar minha equipe. Sempre na busca pelo melhor para o Fluminense e para o nosso torcedor.”

Segundo o treinador, o time precisa caprichar mais nas finalizações, pois as chances estão sendo criadas. “O importante é manter o posicionamento, manter as linhas e ter tranquilidade para definir quando for preciso”, completou Marcão.