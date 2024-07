Fluminense bate Red Bull Bragantino em 3ª vitória seguida com Thiago Silva no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2024 - 13:23 Para compartilhar:

Desde a estreia do zagueiro Thiago Silva, o Fluminense se encontrou no Campeonato Brasileiro e chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols e, consequentemente, engatou uma sequência de vitórias. Neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o time carioca venceu a terceira seguida ao superar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, pela 20ª rodada.

Após a chegada de Thiago Silva, o Fluminense superou Cuiabá e Palmeiras, ambos por 1 a 0, e já começa a ver uma luz no fim do túnel. Com gol de Kauã Elias, o time de Mano Menezes chegou a 17 pontos, saiu da lanterna e aparece em 18º, a um ponto do Vitória. Lembrando que ainda tem um jogo a menos, da 17ª rodada, contra o Athletico-PR.

Já o Red Bull Bragantino oscila na competição e se distanciou do G-6, aparecendo em nono, com 25 pontos, a seis do São Paulo, que fecha o grupo da Pré-Libertadores. O time paulista, por sua vez, tem dois jogos a menos que os demais.

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes trocando bastante passes, chegando no ataque e finalizando a gol. O Fluminense tinha mais precisão e por pouco não abriu o placar, em chute de Serna, que parou em grande defesa de Lucão. O Red Bull Bragantino arriscou com Helinho, mas por cima do gol de Fábio.

Na reta final, o time carioca subiu as linhas e começou a tomar conta da partida, principalmente no jogo aéreo. Após cobrança de escanteio, a bola voltou para Ganso, que cruzou e Kauã Elias apareceu entre a defesa paulista e empurrou para as redes, abrindo o placar já aos 44 minutos.

Os donos da casa voltaram do intervalo em busca do empate. Helinho quase surpreendeu Fábio em cruzamento fechado. Depois Raul carimbou a trave. Aos poucos, o time carioca foi encaixando a marcação, principalmente com as mudanças de Mano Menezes, no meio de campo, com as entradas de Lima e Nonato.

Após a parada para hidratação, o Red Bull Bragantino foi para o tradicional abafa. Vitinho bateu cruzado e Fábio fez grande defesa. O Fluminense tinha dificuldade de prender a bola no ataque e piorou quando Marquinhos sentiu uma lesão e jogou no sacrifício nos minutos finais. O time paulista forçou o jogo aéreo nos acréscimos, facilitando a vida de Thiago Silva e companhia.

O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, às 16h, diante do Bahia, no Maracanã. Já o Red Bull Bragantino atua no sábado, às 19h, contra o Vasco, em São Januário, também no Rio.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 FLUMINENSE

RED BULL BRAGANTINO – Lucão; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul (Vinicinho), Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Lincoln (Juliano Viana); Helinho, Thiago Borbas (Jhon Jhon) e Vitinho (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; André (Felipe Andrade), Martinelli (Nonato) e Ganso (Lima); Arias (Renato Augusto), Kauã Elias e Serna (Marquinhos). Técnico: Mano Menezes.

GOL – Kauã Elias, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Cândido (Red Bull Bragantino); Diogo Barbosa e Nonato (Fluminense).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA – R$ 324.315,00.

PÚBLICO – 7.304 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).