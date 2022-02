Fluminense bate Portuguesa com gol de Cano e emplaca quinta vitória seguida

O Fluminense conquistou a quinta vitória seguida no Campeonato Carioca neste domingo. Com uma bela apresentação diante da Portuguesa, a equipe fez 1 a 0 na Portuguesa com gol de Germán Cano. A partida, válida pela sexta rodada, foi realizada no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio.

Esta foi a quarta vitória do Fluminense pelo placar mínimo, apesar de ter criado várias chances de gol. Mas o time, dirigido por Abel Braga, teve uma boa atuação. Atingiu 15 pontos e briga pela liderança com o Vasco, que ainda joga neste domingo. A Portuguesa aparece em sexto lugar com sete pontos.

O Fluminense fez um bom primeiro tempo, tanto que saiu aplaudido pela torcida apesar de não ter feito o gol. Teve mais posse de bola e criou ao menos cinco chances, duas delas parando na trave. A primeira foi com Calegari, que chutou da entrada da área e acertou o travessão. A outra foi já no final com Martinelli.

A Portuguesa teve duas chegadas mais perigosas. Uma com Leandro Amaro, que cabeceou com muito perigo, e outra com Bruno Santos, que saiu na cara de Fábio, mas chutou muito mal e a bola saiu pela lateral.

A superioridade do Fluminense se converteu em gol no começo do segundo tempo. Aos sete minutos, após cobrança de lateral, a bola chegou na grande área e encontrou Germán Cano. O artilheiro girou bem e chutou forte para abrir o placar, marcando seu segundo gol com a camisa tricolor.

O Fluminense seguiu dominando até o final e teve mais duas boas chegadas. Arias recebeu passe, mas chutou em cima do goleiro. Em outro lance, Martinelli recebeu, girou e finalizou, mas o chute saiu fraco. Depois disso, o Fluminense controlou bem para garantir a vitória.

O Fluminense volta a campo pela sétima rodada na próxima quarta-feira, às 21h35, quando visita o Nova Iguaçu. Na quinta-feira, às 16h, a Portuguesa joga em casa diante do Boavista.

