Fluminense bate o Nova Iguaçu e aumenta possibilidade de vaga na semifinal do Carioca

O Fluminense deu um grande passo à classificação para as semifinais do Campeonato Carioca na tarde deste domingo, quando jogando no Maracanã, pela 10ª rodada da competição estadual, superou o Nova Iguaçu por 2 a 0, com direito a gol marcado com menos de um minuto de jogo por Germán Cano.

O resultado levou o tricolor carioca a 14 pontos e à quinta colocação da tabela de classificação, com a mesma pontuação do Vasco, mas atrás do rival no critério de gols marcados (12 a 10), ficando mais perto de garantir a classificação. Para isso, precisa torcer por um tropeço do Maricá, que ainda joga na rodada, e vencer a rodada final.

Do outro lado, o Nova Iguaçu parou em 13 e agora aparece em oitavo lugar, apenas um ponto atrás do Vasco, mas ainda com chances de vaga na próxima fase.

O duelo direto por vaga no G-4 começou com tudo. Com 40 segundos de jogo, o Fluminense marcou pressão, Martinelli roubou a bola, que sobrou para Arias ajeitar para Cano, na frente do gol, abrir o marcador. O Volta Redonda respondeu aos três, quando Mateus Müller mandou da intermediária e Fábio fez grande defesa.

O Fluminense ainda teve boas chances com Canobbio e Cano, mas errou na pontaria, e devido ao forte calor na capital carioca, o jogo caiu em rendimento. Mesmo sem grandes chances, o time da casa seguiu pressionando, e aos 38, conseguiu voltar a festejar quando Canobbio recebeu de Arias na direita, chutou cruzado, a bola bateu na trave e entrou, ampliando a vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Nova Iguaçu passou a correr atrás do empate e quase descontou com Xandinho, aos sete, quando mandou de fora da área e parou em nova boa defesa de Fábio. Cano ainda teve boas chances de ampliar, mas não aproveitou. A partida então voltou a perder em ritmo e não teve mais chances de gol, acabando com o mesmo placar da primeira etapa.

As equipes voltam a campo pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara no próximo domingo. A partir das 16h, o Volta Redonda volta ao estádio Jânio Moraes, o Laranjão, para encarar o Madureira. Pouco depois, às 19h, é a vez do Fluminense receber o Bangu, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 NOVA IGUAÇU

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Nonato), Hércules (Bernal) e Arias; Riquelme Felipe (Lima), Cano (Keno) e Canobbio (Serna). Técnico: Mano Menezes.

NOVA IGUAÇU – Lucas Maticoli; Guilherme, Gabriel Pinheiro (Matheus Matias), Sidney e Mateus Müller; Fernandinho (Igor Guilherme), Jorge Pedra (João Lucas) e Lucas Cruz; Xandinho, Antônio (Kennyd) e Caio Hones (Igor Lemos). Técnico: Carlos Vitor.

GOLS – Cano, aos 40 segundos, e Canobbio, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guga (Fluminense); Igor Lemos (Nova Iguaçu).

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).