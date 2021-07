Fluminense bate Flamengo em clássico e torcedores se divertem nas redes sociais Tricolor venceu primeiro Fla-Flu do Brasileirão e internautas aproveitaram para comemorar nas redes sociais

Os Tricolores podem começar a semana contentes após ver o Fluminense bater o Flamengo por 1 a 0 neste domingo e já aproveitaram para brincar com seus rivais nas redes sociais. Os torcedores comemoraram a vitória com memes e zoando o Mengão após mais uma vitória em Fla-Flu.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

– Pedro desobedece diretoria do Flamengo e vai para as Olimpíadas no bolso do Nino – brincou um torcedor.

– E o Flamengo que alugou o estádio do Corinthians para perder do Fluminense – lembrou outro internauta.

E MAIS:

– É oficial: não temos rivais no Rio – afirmou um torcedor após relembrar os resultados dos Fla-Flus de 2021.

Veja estes e outros tuítes originais abaixo.

Pedro desobedece diretoria do Flamengo e vai pras Olimpíadas no bolso do Nino. — ABAD, O FISCAL (@AbadFiscaliza) July 4, 2021 + Passageira agride e arranca dois dentes de aeromoça





e o flamengo que alugou o estádio do corinthians pra perder pro fluminense kkkkkkkkkk — ✌ (@fb_mmartins) July 4, 2021

5 flaxflus no ano: 3 vitórias do Fluminense

1 empate

1 vitória do Flamengo É OFICIAL: não temos rival no rio! — Fred Sincero (@FredsinceroV) July 4, 2021

Ganhar do flamengo é sempre muito bom. Ganhar com gol construído pelos moleques de Xerem é melhor ainda. Valeu, mulambadinha! Boa noite!

Valeu, Fluminense! — Leonardo Rodrigues (@LeoBaeh) July 4, 2021

O mlk só falou que fazia gols no flamengo na base e hj fez o primeiro no profissional contra eles, tem flamenguista se mordendo falando até do futuro do mlk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk SENTEM MUITO A DERROTA CONTRA O FLUMINENSE https://t.co/I1KXpi0hHW — JP (@ffc_Jp) July 4, 2021

E MAIS:

Veja também