Fluminense bate Athletico (PR) no Maracanã e sobe na tabela

Na noite deste sábado (5), o Fluminense se deu bem sobre o Athletico Paranaense no Maracanã e venceu por 3 a 1 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe fecha o sábado como quarto colocado com 39 pontos, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2021. O Furacão ocupa provisoriamente a décima segunda posição com 28 pontos.

O jogo começou com o time do técnico Odair Hellmann tentando pressionar. Logo aos três minutos, Marcos Paulo finalizou e Santos fez bela defesa. Mas aos cinco o time paranaense já respondeu. Richard foi lançado em profundidade e ficou frente a frente com Marcos Felipe, mas acabou travado no último segundo. E, aos nove, veio o gol dos visitantes. Léo Cittadini bateu de primeira. A desvantagem fez o Fluminense se atirar para cima. Até que aos 13 conseguiu um pênalti. Mas Nenê cobrou mal e perdeu a primeira penalidade pelo Tricolor. Dando sequência ao início frenético do jogo, veio o gol de empate. E justamente com Nenê. O veterano meio-campista aproveitou o cruzamento de Marcos Paulo para empurrar para as redes. Aos 31 poderia ter vindo a virada. Mas o meia Michel Araújo perdeu excelente oportunidade na frente do goleiro Santos. Depois disso, mesmo com a expulsão do zagueiro Thiago Heleno, o jogo caiu muito de intensidade.

Seguindo morno até os 27 minutos da etapa final, quando o atacante Marcos Paulo, quase sem ângulo, fez um golaço. E aos 29 o próprio Marcos Paulo ampliou. O camisa 11 recebeu no bico da área, driblou um adversário e fez outro belíssimo gol.

O próximo jogo dos cariocas será o clássico com o Vasco no domingo (13). O Furacão pega o Atlético Mineiro em casa no sábado (12).

Ceará vence Bahia em Salvador

Mesmo depois de obter a classificação na Copa Sul-Americana no meio de semana, o Bahia chegou pressionado para o jogo contra o Ceará na noite deste sábado (5), na Fonte Nova. As duas derrotas seguidas no Campeonato Nacional colocaram o time mais próximo da zona de rebaixamento. E o Ceará, mesmo estando com apenas um ponto a mais do que os baianos, chegava embalado pela goleada sobre o Vasco por 4 a 1 fora de casa na rodada passada.

Esse era o cenário antes do jogo. Com a bola rolando, o Bahia tentou se impor. Teve um gol anulado do meia Rodriguinho aos 27 minutos. Uma outra chance incrível que foi desperdiçada também pelo Rodriguinho aos 40 minutos. Cinco minutos depois foi a vez do Ceará chegar forte. Vina colocou a bola na cabeça de Tiago Pagnussat que mandou forte ao lado do gol de Douglas com muito perigo.

No segundo tempo, quando parecia que as equipes não tinham mais forças para buscar o gol, apareceu o artilheiro. Aos 36, Vina bateu no canto do gol baiano e abriu o placar. E, aos 49, Saulo Mineiro sacramentou a vitória com um chute forte.

Agora, o Vozão tem 32 pontos, em nono lugar. E o Bahia ficou com 28, em décimo terceiro. O Ceará volta a jogar no sábado (12) contra o Atlético Goianiense em casa. No mesmo dia, o Bahia visita o Palmeiras.

