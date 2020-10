Fluminense bate a Chapecoense em segunda vitória consecutiva no Brasileirão feminino

O Fluminense voltou ao Campeonato Brasileiro Feminino A2 com vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1 neste domingo. Em partida equilibrada no CT Água Amarela, em Chapecó, Letícia e Edilene definiram para o Tricolor. Joice Pires descontou.

O resultado é a segunda vitória consecutiva do Flu, que já havia estreado com um triunfo contra o Toledo por 4 a 1. Com isso, a equipe carioca fica em segundo lugar no Grupo F empatada em pontos com o Napoli-SC, mas com saldo de gols mais baixo.

O Fluminense vai voltar a campo na próxima sexta-feira, contra o Athletico-PR, nas Laranjeiras. No mesmo dia, a Chapecoense visita o Napoli.

O Brasileirão A2 é disputado por 36 equipes divididas em seis grupos e confrontos de turno único. Avançam às oitavas os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados. Os quatro semifinalistas sobem para a A1 em 2021. O Fluminense está no Grupo F ao lado de Napoli, Brasil de Farroupilha, Athletico-PR, Chapecoense e Toledo.

