Fluminense avança e Vasco é eliminado da Taça Rio

Fluminense e Volta Redonda conseguiram na noite desta quinta (2) chegar às semifinais da Taça Rio. Com situação mais cômoda na tabela, o Fluminense foi o primeiro a entrar em campo, em Bacaxá (Saquarema, na Região dos Lagos), diante do Macaé. Depois da derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda na última rodada, a torcida aguardava uma reação, mas o time voltou a jogar mal e empatou por 0 a 0. Apesar da má atuação, inclusive do artilheiro Fred, a equipe de Odair Hellmann garantiu a liderança do Grupo B, com 10 pontos ganhos. O Botafogo, vice-líder do grupo A, será o adversário da próxima fase.

Já o Vasco precisava de uma combinação de resultados para arrancar a classificação. O primeiro passo era superar o Madureira dentro de casa. O gol da vitória só veio aos 38 minutos do segundo tempo, com o argentino Gérman Cano. Apesar do esforço do elenco cruzmaltino em São Januário, o Volta Redonda venceu por 2 a 1 o Resende e ficou com a segunda vaga. Seu adversário será o Flamengo.

As semifinais da Taça Rio serão no próximo final de semana, mas ainda estão sendo aguardadas as confirmações de datas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que lançou nota afirmando estar surpresa pela rescisão de contrato da TV Globo. A decisão da emissora foi motivada pela transmissão do Flamengo, pelas redes sociais, do jogo contra o Boavista na última quarta. Nesta quinta o Vasco fez o mesmo. Os clubes estão amparados pela MP 984, que confere poderes exclusivos aos mandantes dos jogos para negociar os direitos de transmissão.

