Fluminense apresenta técnico Odair Hellmann nesta quinta-feira

O Fluminense tem uma ideia de como será o ano de 2020, mas ainda tem muitas dúvidas. A apresentação do técnico Odair Hellmann está marcada para amanhã (19), às 13h30min, no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O treinador comandou o Internacional em 116 partidas: venceu 61, perdeu 28 e empatou 27 vezes, com aproveitamento de 60%. Os números empolgam. Odair Hellmann assumiu o Colorado no fim da série B de 2017 e, no ano seguinte, levou o Inter ao terceiro lugar do Campeoanto Brasileiro.

Odair tem passagem pelo Fluminense. No tricolor, conquistou a série C de 1999, como jogador. O técnico terá novamente um trabalho árduo pela frente. Com dificuldades financeiras, o clube luta para manter jogadores importantes e tenta trazer atletas para montar um bom elenco em 2020.

Caio Henrique pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, e já é sondado por clubes brasileiros. Até o momento, cogita-se que Grêmio e Flamengo estejam tentando a contratação do lateral-esquerdo convocado para disputar o Pré-Olímpico pela seleção brasileira.

Gilberto é outro que tem vínculo com time da Europa. O tricolor tenta com a Fiorentina a permanência do lateral-direito, só que dessa vez, em definitivo. A contratação de Gilberto pode ser confirmada perto do encerramento do contrato de empréstimo com o Fluminense, que termina dia 31 de dezembro. O time carioca espera uma resposta da proposta feita pelo lateral.

O torcedor do Fluminense também quer contratações que não estão no clube, mas dificilmente o clube vai anunciar algo antes da apresentação oficial do novo treinador.

Em meio a tantas dúvidas, o Fluminense tem uma certeza. O adversário da primeira fase da Copa Sul-Americana será o Unión La Calera. A equipe chilena participou pela primeira vez de uma competição internacional neste ano de 2019, justamente a Sul-Americana. O Union La Calera eliminou a Chapecoense na primeira fase da competição com dois empates: 0 a 0 no Estádio Nicolás Chauhán e 1 a 1 na Arena Condá. Na segunda fase, o time chileno foi eliminado pelo Atlético-MG, nos pênaltis. Vitória chilena por 1 a 0 na ida e o Galo devolveu o placar em Belo Horizonte. No fim, 3 a 0 nas penalidades para a equipe brasileira.

O Fluminense busca o primeiro título da Sul-Americana. O tricolor chegou bem perto em 2009, quando perdeu a final para a LDU. O time equatoriano já tinha sido algoz do Flu em 2008 na final da Libertadores da América.