Fluminense anuncia rescisão de contrato com o lateral esquerdo Marcelo

O Fluminense anunciou que o lateral Marcelo não faz mais parte do elenco tricolor. Segundo nota, emitida pelo clube carioca, foi feita uma rescisão de contrato em “comum acordo”. O estopim para o fim do vinculo teria sido a discussão protagonizada pelo jogador com o técnico Mano Menezes na noite da última sexta-feira, 01.

Em confronto diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, Marcelo foi chamado para entrar em campo aos 44 minutos da segunda etapa. Entretanto, após uma discussão, Mano voltou atrás e mandou Marcelo sentar novamente no banco de reservas.

Em coletiva após o jogo, Mano afirmou que “ouviu algo que não gostou” e por isso tomou a decisão de não colocar o atleta em campo.

Formado nas categorias de base do clube e contratado novamente em 2023, Marcelo encerra sua segunda passagem com a camisa tricolor com mais três títulos: Campeonato Carioca (2023), Libertadores da América (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

Confira a nota oficial do Fluminense:

O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.

Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024.

Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém.