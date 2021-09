Fluminense anuncia novo patrocínio para o futebol feminino e a base Orthopride já apareceu pela primeira vez no uniforme no título do Sub-20 no Carioca; empresa prestará atendimento odontológico e ortodôntico aos atletas

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira, a assinatura de contrato de patrocínio com a Orthopride, empresa especializada em ortodontia. A marca será estampada na propriedade manga das camisas do Sub-15, 17, 20 (na base masculina) e no Futebol Feminino. O contrato terá duração de 15 meses. A estreia aconteceu já na final do Campeonato Carioca, vencida pelo Tricolor sobre o Flamengo, na Gávea.

Além da parceria, o grupo prestará serviços de atendimento odontológico e ortodôntico aos atletas. A ideia é que o trabalho consista em ações de prevenção de lesões e melhoria de questões associadas à performance, como respiração, sono, equilíbrio mandibular e, consequentemente, equilíbrio corporal. A atuação da odontologia do esporte inclui também uma gestão otimizada, respeitando as especificidades do esporte.

– Estamos muito felizes com a parceria. Ajudar na formação dos jogadores de base do Fluminense e também no time feminino, levando atendimento de qualidade na área da saúde, será uma grande honra para nós – afirmou Richard Magrath, diretor executivo do Grupo Orthopride, ao site oficial do Flu.

Jogadores das equipes do Sub-15, 17, 20, do futebol feminino e atletas de Laranjeiras receberão atendimento nos próprios centros de treinamento, em consultórios montados exclusivamente para cuidar da saúde bucal.

