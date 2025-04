Fluminense anuncia contratação de Renato Gaúcho

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (3) a contratação do técnico Renato Gaúcho, ídolo do clube, até o final do ano.

“Renato tá ai!”, escreveu o Tricolor em sua conta na rede social X, onde também publicou um vídeo com imagens de suas passagens anteriores como jogador e treinador.

Esta será a sétima passagem de Renato Gaúcho à frente do Fluminense, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2007.

Renato chega para substituir Mano Menezes, demitido depois da derrota para o Fortaleza (2 a 0) na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 2024, o Tricolor correu risco de rebaixamento e se salvou na última rodada. Nesta temporada, o time está disputando a Copa Sul-Americana e venceu o Once Caldas da Colômbia por 1 a 0 na estreia, na última terça-feira.

Renato iniciará os treinos com a equipe nesta sexta-feira e fará seu primeiro jogo neste retorno ao Flu contra o Bragantino, no Maracanã, pelo Brasileirão.

ffb/jss/gfe/cb/rpr