Fluminense anuncia a contratação do meio-campista Hércules, do Fortaleza

O meio-campista Hércules, de 24 anos, que pertencia ao Fortaleza, é o primeiro reforço do Fluminense para 2025. O clube carioca pagou R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. O contrato é de cinco anos.

“O Fluminense e o Fortaleza comunicam que acertaram a transferência do meio-campista Hércules. O Fluminense adquiriu os direitos federativos e 70% dos direitos econômicos e irá assinar contrato com o atleta por cinco anos. A assinatura e anúncio oficial do jogador no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, ocorrerão logo após a realização de exames médicos”, escreveu o clube das Laranjeiras em seu site oficial.

A contratação de Hércules demonstra uma tendência do Fluminense para alterar a média de idade do elenco, bastante alta nos dois últimos anos.

O próximo passo da diretoria do time tricolor deverá ser a contratação de um centroavante. O técnico Mano Menezes tem como perfil para os novos contratados: juventude e força física.

Depois da conquista da Copa Libertadores em 2023, o Fluminense lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro deste ano até a última rodada, terminando na 13ª colocação, com apenas 46 pontos.