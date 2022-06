Fluminense amassa o Botafogo e vence jogo pelo Brasileirão Tricolor pressiona do começo ao fim, é superior e marca no fim com Manoel; resultado deixa equipe de Fernando Diniz no G6 do Campeonato Brasileiro

A fria tarde do Rio de Janeiro foi tomada por uma calor tricolor no Estádio Nilton Santos. Neste domingo, o Fluminense foi superior do início ao fim e venceu o Botafogo por 1 a 0 em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Manoel fez o gol da partida.





O Tricolor chegou aos 21 pontos com a vitória e continua no G6, ocupando a 6ª colocação. O Botafogo segue com 18 pontos e caiu para a 9ª posição na classificação. Clique aqui e veja a tabela!

O Botafogo volta a jogar já nesta quinta-feira, contra o América-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Independência. O Fluminense terá uma semana livre e enfrentará o Corinthians no sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão.

MORNO, MORNO…

A baixa temperatura na tarde do Rio de Janeiro acompanhou o termômetro do jogo em boa parte do primeiro tempo. Apesar de um início promissor, logo a partida foi tendo contornos baixos. O Fluminense dominou a posse de bola – mais de 80% -, mas pouco ameaçou Gatito.

O Botafogo apostou nos contra-ataques, mas pouco fez para encaixar as descidas em velocidade. No fim, o marasmo das decisões ruins prevaleceu e o jogo foi para o intervalo com o placar zerado.

PRESSÃO TRICOLOR

O segundo tempo seguiu na mesma batida do primeiro. O Fluminense voltou em ritmo acelerado, ocupou o campo ofensivo com facilidade e praticamente era o único time que jogava no Nilton Santos.

Diferentemente do segundo tempo, o Tricolor assustou mais. Germán Cano teve um chute na pequena área que Gatito ‘tirou com os olhos’.

FINALMENTE NA REDE!

​A pressão tricolor bateu, bateu, bateu e deu resultado apenas na reta final do jogo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou no meio da área e Manoel, com pique de atacante, deixou dois jogadores no chão antes de finalizar para o fundo das redes.

O Botafogo até ensaiou uma pressão no fim do jogo, mas nada que assustasse Fábio. No fim, triunfo para o time que dominou o jogo do primeiro ao último minuto.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e Horário: 26/06/2022, às 16h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA – RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA – RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

​Gramado: Regular

​Público e renda: 29.791 / R$ 724.660,00

​Cartões amarelos: Chay, Joel Carli e Saravia (BOT); Nonato e John Kennedy (FLU)

​Cartões vermelhos:

Gols: Manoel (0-1, 37’/2ºT)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Kanu (Daniel Cruz 41’/2ºT), Joel Carli, Cuesta; Saravia, Tchê Tchê, Del Piage (Luís Oyama 28’/2ºT), Hugo; Vinícius Lopes, Matheus Nascimento (Erison 17’/2ºT), Chay (Jeffinho 28’/2ºT). Técnico: Vítor Severino.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; André, Nonato; Luiz Henrique, Ganso (Matheus Martins 34’/2ºT), Jhon Arias (Felipe Melo 39’/2ºT); Cano (John Kennedy 24’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

E MAIS: