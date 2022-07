Fluminense abre venda de ingressos para jogo com o Red Bull Bragantino; veja como comprar Tricolor vai atuar no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, enquanto gramado do Maracanã é preservado

O Fluminense abriu neste sábado o check-in de sócios para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo dia 24 de julho, às 16h. O duelo será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, já que o gramado do Maracanã está sendo preservado. A venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início na terça-feira, enquanto a comercialização nas bilheterias acontece a partir de quinta.

Por motivos de segurança, o Fluminense vai iniciar nesta partida uma nova forma de acesso ao estádio: o QR Code dinâmico. Para utilizar esta modalidade, o sócio deverá baixar o APP da FutebolCard e entrar com o mesmo login (e-mail) e senha do Portal do Sócio. Após finalizar o check-in, deverá ser feita a validação através do token disponibilizado no APP. O QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes da partida.

Ele é baixado automaticamente no momento em que o sócio entra no APP e ficará disponível na aba “Meus ingressos”. Uma vez baixado, o QR Code funcionará mesmo que não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será somente com o APP.

​Não serão aceitos o “e-ticket estático” e prints para acesso ao estádio. Além do QR Code dinâmico, sócios do Fluminense também poderão ingressar no estádio com a carteirinha de sócio e o ingresso tradicional. Não-sócios deverão obrigatoriamente retirar o ingresso em um dos pontos de venda.

Conforme havia sido prometido pelo Fluminense nos primeiros dias da pandemia, o clube irá conceder aos sócios desconto extra em ingressos de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que o associado esteve adimplente.

CHECK-INS E VENDA ONLINE



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 16/07 (sábado), às 12h

– Arquiba 60% / Leste Raiz / Pacote Jogos – 17/07 (domingo), às 12h

– Guerreiro – 18/07 (segunda), às 12h

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 19/07 (terça), às 12h

– Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com

– Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 24/07 (domingo), às 13h

RETIRA DA DOS INGRESSOS



A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).

VALORES



ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 15

– Guerreiro – R$ 30

– Leste Raiz – R$ 0

– Inteira – R$ 40

– Meia-entrada – R$ 20

CADEIRA SOCIAL BRANCA

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

– Guerreiro – R$ 40

– Leste Raiz – R$ 60

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30

IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores. Os sócios do plano Maraca + Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio.

TORCIDA VISITANTE (ARQUIBANCADA LARANJA)

– Inteira – R$ 40

– Meia-entrada – R$ 20

GRATUIDADES

– Retirada antecipada em todos os pontos de venda

– Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

– As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

OS PONTOS DE VENDA E RETIRADA DE INGRESSOS SERÃO DIVULGADOS EM BREVE



ACESSO AO ESTÁDIO

– Os portões serão abertos às 14h

– É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

– Não há estacionamento para torcedores no estádio

