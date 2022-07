Fluminense abre check-in para a partida contra o Cuiabá O jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro vai marcar o retorno do Fluminense ao Maracanã depois de praticamente um mês sem jogar no estádio







O Fluminense abriu, na tarde deste sábado, o “check-in” para a partida contra o Cuiabá, que acontece no dia 7 de agosto (domingo), às 16h, no Maracanã. A partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai marcar a volta do Tricolor ao Maraca depois de um mês. Os ingressos vão de R$ 30 a R$ 350.

Neste sábado, foi aberto o check-in para os sócios das categorias Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca +, Maraca + Família e Pacote Futebol. Até a próxima segunda, outros associados terão acesso as entradas. O público geral e a torcida visitante poderão comprar os ingressos a partir da próxima terça (02/08).

O Fluminense não atua no Maracanã desde o dia 9 de julho, na partida contra o Ceará, que marcou a despedida do ídolo Fred. Depois, o Tricolor teve uma sequência de jogos fora de casa e, pela manutenção do gramado do estádio, o clube mandou a partida contra o Red Bull Bragantino no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

E MAIS:

Antes da partida contra o Cuiabá, o Fluminense visita o Santos na próxima segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O Tricolor é o terceiro colocado do Brasileiro, com 34 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras.

Veja os valores dos ingressos

SETOR SUL

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

– Guerreiro – R$ 45

– Leste Raiz – R$ 60

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30

SETOR LESTE INFERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

– Guerreiro – R$ 40

– Leste Raiz – R$ 50

– Inteira – R$ 50

– Meia-entrada – R$ 25

SETOR LESTE SUPERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Leste Raiz – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10

– Guerreiro – R$ 20

– Inteira – R$ 30

– Meia-entrada – R$ 15

SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 350

– Inteira – R$ 350

– Meia-entrada – R$ 212,50

E MAIS: