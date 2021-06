Flu, São Paulo e Atlético-MG abrem as oitavas da Libertadores no dia 13 de julho

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira, a tabela detalhada das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. As duas competições serão retomadas em 13 de julho, apenas dois dias depois da data programada para a decisão da Copa América, que será realizada no Brasil. Os confrontos foram sorteados na última terça, na sede da entidade, em Assunção, no Paraguai.

Na Libertadores, três clubes brasileiros jogarão no dia 13 de julho, uma terça-feira. O Fluminense será o primeiro a entrar em campo, às 19h15 (de Brasília), contra o Cerro Porteño, no estádio La Olla, em Assunção. Mais tarde, às 21h30, o São Paulo receberá o Racing, da Argentina, no estádio do Morumbi, na capital paulista, e o Atlético-MG, melhor time da fase de grupos, visitará o Boca Juniors, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

Na quarta-feira, dia 14, será a vez dos últimos dois campeões continentais entrarem em campo. Às 19h15, o Palmeiras enfrentará a Universidad Católica, em Santiago, no Chile, e mais tarde, às 21h30, o Flamengo jogará contra o Defensa y Justicia, na Argentina. No dia seguinte, o Internacional estará em Assunção para encarar o Olimpia, a partir das 21h30.

A rodada de volta, com os clubes brasileiros jogando no mesmo dia da ida, acontecerá entre 20 e 22 de julho. A grande final está marcada para 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

SUL-AMERICANA – Grêmio e Athletico-PR serão os primeiros brasileiros a entrarem em campo pelas oitavas de final da Sul-Americana, já no dia 13. O clube gaúcho encara a LDU, às 19h15, em Quito. Às 21h30, o paranaense visita o América de Cali, na Colômbia. Os confrontos da volta serão no dia 20, nos mesmos horários.

O Red Bull Bragantino estreia nas oitavas de final em 14 de julho contra o Independiente del Valle, às 21h30, no Equador. No dia 21, recebe os equatorianos, no mesmo horário, em Bragança Paulista (SP). O último brasileiro a atuar é o Santos, no dia 15. O clube alvinegro recebe o Independiente, às 19h15, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A volta será em 22 de julho, no mesmo horário, na Argentina.

