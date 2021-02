Flu relaciona Matheus Ferraz, com covid há uma semana, para o jogo contra Santos

O zagueiro Matheus Ferraz, que testou positivo para covid-19 no último dia 12, vai ser relacionado pelo Fluminense para o jogo com o Santos, neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A atitude não respeita o isolamento protocolar de 10 dias adotado pela Comissão Médica da CBF.

Assintomático, segundo a assessoria do clube, o zagueiro repetiu o teste mais duas vezes, nos dias 15 e 18, e os resultados deram negativo. Na sexta-feira, o jogador já participou do treino no CT Carlos Castilho.

“O zagueiro Matheus Ferraz havia testado positivo na sexta-feira passada (12/02), com resultado divulgado no sábado. Em isolamento porém sem sintomas, foi submetido a novo teste três dias depois, com resultado negativo. Nesta quinta-feira (18/02), foi realizado novo teste, este válido para 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, com novo resultado negativo. Portanto, o atleta está apto a atuar na próxima rodada da competição”, disse o comunicado do clube das Laranjeiras.

Com Matheus Ferraz, o Fluminense chegou a 28 casos do novo coronavírus no elenco profissional desde o início da pandemia.

Com 60 pontos, o time tricolor já garantiu uma vaga na pré-Libertadores e ainda vai tentar buscar Bas duas últimas rodadas um lugar na fase de grupos da principal competição sul-americana.

